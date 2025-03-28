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川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落到20,000

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股受到外資調節賣壓湧現影響，3月至27日止已下殺1,101點。聯合報系資料照
台股受到外資調節賣壓湧現影響，3月至27日止已下殺1,101點。聯合報系資料照

台股受到外資調節賣壓湧現影響，3月至昨（27）日止已下殺1,101點，近期跌破年線後更遲遲未能收復。隨全球貿易戰如山雨欲來，及美國經濟衰退陰霾揮之不去，本國投顧法人紛紛下調大盤指數區間，目前低點共識落在20,000點。

凱基投顧台股總分析師張明祥指出，台股過去半年大致維持在22,000至24,000點大區間整理，主因川普關稅政策、美聯準會（Fed）貨幣政策及人工智慧（AI）伺服器出貨等訊息多空反覆。

本土投顧下修台股指數區間
本土投顧下修台股指數區間

但如今川普關稅戰已演變成各國相互報復的貿易戰，成為原先擔心的灰犀牛事件，同時加深經濟衰退擔憂，「是隻若隱若現的黑天鵝」。

凱基投顧評估，這兩項變數將使台股整理區間由過去半年的22,000至24,000點逐漸下移至21,000至23,000點，即使對等關稅公布後，可能短暫利空出盡而出現反彈，但對經濟衝擊利空才剛開始，指數劇烈震盪難免，之後可能再下移至20,000至22,000點。

台股成分股受惠於全球通膨放緩及AI應用帶來的軍備競賽，自2023年7月起進入獲利上修循環，截至目前已持續約21個月，但本波上修周期逐漸逼近過往二至二年半循環高點，加上關稅戰升級及經濟隱憂的影響，凱基投顧研判可能提前迎來拐點，壓抑台股表現。

此外，費城半導體指數成分股盈餘表現通常領先台股，低點約領先一至四個月，高點約領先0.5個月，凱基投顧觀察費半成分股已於今年1至2月出現小幅度下修，對台股未來展望將是重要警訊。

群益投顧表示，除美國對等關稅威力未定外，美股4月中旬起企業財報對於後市展望可能偏向保守，及AI估值面臨下修，均衝擊市場信心，預估台股第2季或有機會利空鈍化出現反彈，指數區間20,000點至23,500點，但全年目標區間調整至20,000至25,000點。

台新投顧分析，川普關稅不確定性加深通膨與經濟衰退疑慮，加上AI高成長預測面臨調整，後續恐出現企業獲利下修情況，因此下修今年大盤指數目標至24,500點，指數低點則下調至20,000點。

凱基投顧 台股 關稅

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