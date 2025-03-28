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多重利空 外資大賣台股387億 專家看後市：建議多看少做

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股27日在台積電摜破年線下，終場跌308點收21,951點。圖／AI生成
台股27日在台積電摜破年線下，終場跌308點收21,951點。圖／AI生成

美國加徵汽車關稅、美中AI戰增溫、巴克萊證券等外資券商看空AI產業等多重利空來襲，台股昨（27）日在台積電（2330）摜破年線下，終場跌308點收21,951點，失守22,000點關卡，八大公股行庫及投信合力買超140.3億元穩盤，力抗外資調節387.8億元壓力。

三大法人共賣超395.1億元，其中，外資大賣387.8億元，近12日最多；累計今年來提款6,106.7億元。外資在台指期留倉淨空單增加3,398口至36,414口。

外資、八大公股行庫近日動向
外資、八大公股行庫近日動向

投信買超52.8億元，近七日最多，連五買、累計買超179.7億元；自營商賣超60.1億元，近十日最大；八大公股行庫逢低承接87.6億元，連五買、累計買超179.6億元。

近日台股走勢疲弱，證交所董事長林修銘昨天指出，川普關稅政策引發市場不確定性，是外資賣超台股主因，但無論從上市公司基本面，或流動性相關指標來看，目前均無異狀，會持續謹慎觀察市場變化。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美國對等關稅變數未除，加上外資持續賣超，台股籌碼面及技術面欠佳，多頭面臨3月11日低點21,769點保衛戰，研判後市在年線附近偏弱震盪，建議多看少做，持盈保泰。

台股昨日跌308點收21,951點，成交量2,798億元。盤面權值股跌多漲少，其中，台積電跌22元收958元，再度跌破年線關卡，鴻海、廣達等AI股跌幅在2.2%至3.3%不等，強勢族群主要分布於記憶體、高股息及橡膠、水泥、鋼鐵等非電類股。相關新聞見A2

台積電 台股 外資

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