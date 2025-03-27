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華南永昌證券數位轉型有成 榮獲2025財富管理大獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，榮獲「2025財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮。華南永昌證券／提供
華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，榮獲「2025財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮。華南永昌證券／提供

華南永昌證券深耕金融服務領域，憑藉卓越數位創新實力與市場影響力，獲得投資人與專業評審的一致肯定。今年榮獲「2025財訊財富管理大獎」，獲頒「最佳數位智能系統獎」殊榮。此次獲獎，再次彰顯華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新，更顯示華南永昌證券在普惠金融上的堅持與實踐。

在數位金融加速發展的趨勢下，華南永昌證券不斷創新，積極運用先進科技驅動數位化轉型，2023年自主研發行動交易平台「華南e指沖APP 1.0」，提供七大核心功能，幫助投資人即時掌握市場動態，提升交易效率。 該平台一推出就受到市場熱烈迴響，短時間內即吸引大量投資人下載，並帶動顯著的行動交易增長。 為進一步滿足投資人需求，2024年華南e指沖APP升級至2.0版，新增了ETF成分股雙向查詢、下單自設拆單張數、閃電下單結合走勢圖、個人化推播、ETF新增持股推播通知等功能，全面提升交易靈活度與市場即時性，協助投資人迅速掌握市場脈絡。

秉持ESG永續發展理念，華南永昌證券積極推動數位服務，鼓勵投資人使用線上開戶，透過「一鍵多開」 讓新戶可同時開立證券戶及複委託帳戶，一站式申請開戶更便捷，提升開戶效率。此外，有鑑於市場對於海外投資需求日益增加，在今年下半年，華南e指沖3.0將全面整合複委託商品，同時提供雙幣交易服務，客戶可於交易時自由選擇使用台幣或外幣進行交割。此外，提供美港日股報價及複委託交易帳務功能，全球市場一手掌握。

華南永昌證券不僅致力於數位金融創新，更重視以客戶為核心的服務理念，華南永昌證券提供數位產品應用與市場趨勢的完整資訊，能夠即時應對市場變化，提供專業的數位投資解決方案。此外，透過數據分析、客戶分群與社群行銷，精準推送個人化投資資訊，強化與客戶的互動連結，進一步提升品牌專業形象。展望未來，華南永昌證券將持續深化數位金融創新，並以更智能化、多元化的投資服務，滿足市場需求，持續引領金融科技發展。

華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，榮獲「2025財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮。華南永昌證券／提供
華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，榮獲「2025財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮。華南永昌證券／提供

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