就市論勢／AI 供應鏈 逢低布局

盤勢分析

今年以來受到美國關稅政策影響，台股轉為震盪整理，隨著美國政府宣布將於4月2日起課徵對等關稅，市場觀望心態濃厚，成交量偏低的情況下，更不利於股市上漲，須待關稅課徵內容確定後，才較有機會吸引買盤進場。

外資繼去年賣超上市股票6,951億元後，今年以來持續賣超金額在5,000億元以上，外資退場部分原因固然是擔心關稅的影響，另一方面，國際資金今年以來轉往基期較低的市場如歐洲、中國等，台股與美股自2023年以來已有相當大的漲幅，較易成為資金退場的對象。

雖然短線政策面仍未明朗，但以基本面而言，聯準會預估今年美國GDP成長1.7%，而野村投信追蹤的台股企業今年的獲利成長預估亦可達雙位數，可望提供市場有力支撐。

投資建議

甫結束的輝達GTC大會並未如以往激勵科技股漲勢，主要原因在於市場擔憂關稅恐將拖累美國經濟外，而投資人對於AI的長期成長趨勢亦已經有共識，因此GTC大會的驚喜有限，下一個觀察點是5月舉行的Computex電腦展，若仍無法激勵科技股表現，就可能要等到下半年，市場評估今年全年的獲利表現是否能符合預期而定。

不過，只要景氣與企業獲利的預估均維持成長，其實不用擔心短線的整理，因為市場終將反映未來的成長預期。美國第1季財報季後，各大雲端服務廠商（CSP）在2025年的資本支出維持高速增長，因此，持續看好人工智慧（AI）相關族群的成長前景，其中部分個股近期回檔後，股利殖利率提高，加上成長性佳，投資價值提升，可逢低布局。