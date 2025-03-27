富邦證勇奪財管五大獎

富邦證券重視客戶需求，致力提供客戶最佳財富管理服務，在2025《財訊》財富管理大獎抱回五大獎項，不僅連續第八年榮獲「最佳財富管理」最大獎項，也囊括「最佳業務團隊」、「最佳數位金融」、「最佳創意行銷」及「最佳永續推動」，代表富邦證券在財富管理、數位金融、創新服務及永續推動表現備受肯定。

富邦證券總經理郭永宜昨（27）日表示，富邦證券積極發展財富管理，朝向「全方位財管券商」目標邁進，透過第一線營業團隊對市場的敏感度與對產業趨勢的掌握度，搭配專業輔銷團隊，深入瞭解客戶不同階段的理財需求及風險承受度，並結合商品策略，提供客戶最適商品與完整的售後服務。

在數位創新服務上，富邦證券敏捷傳遞即時訊息，創造服務價值。當國內外重要經濟數據公布時，富邦證券即時將資訊傳遞給客戶，並彙整市場反應，讓客戶快速掌握國際市場及金融商品變化。

富邦證券的「智能經濟數據推播系統」及「超級個人化服務系統」，不僅獲得用戶高度評價，亦分別取得經濟部智慧財產局新型專利。

富邦證券有鑑於愈來愈多投資新鮮人加入投資行列，因此拍攝一系列影音內容，搭配實體通路營業團隊支援，引導投資新手熟悉數位工具及獲得正確的投資觀念與財經資訊。富邦證券Youtube頻道訂閱數突破十萬大關，成為首家獲得「YouTube白銀級創作者獎」的證券業者。

富邦證券致力優化客戶服務，持續落實各項ESG作為，除連續三年入選台灣證券交易所針對專業機構投資人進行評比「盡職治理資訊揭露較佳名單」，也在金管會主辦的「永續金融評鑑」中，榮獲券商前百分之二十五的肯定。

富邦證券結合金融服務與永續思維，推廣ESG投資商品，強化責任投資策略與行動，亦持續推動環境、社會、治理各項永續議題，發揮企業影響力，善盡企業社會責任。