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凱基證優質服務受肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券榮獲財訊2025財富管理調查五大獎項，由經紀暨財富管理通路處主管孫成保（中）、財富管理處主管阮建銘（左）及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲財訊2025財富管理調查五大獎項，由經紀暨財富管理通路處主管孫成保（中）、財富管理處主管阮建銘（左）及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。凱基證券／提供

凱基證券榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統獎」、「最佳私人銀行獎」及「創新信託服務獎」等五項殊榮，秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」理念，全方位滿足投資人財管與資產配置需求，贏得專業評審及客戶的信賴與肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券擁有最專業團隊，超過千位業務同仁具備財富管理相關證照，近日更打造首家全財管服務的天母貴賓理財中心，提供客戶媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶多元理財需求。

不僅重視客戶對隱私保護的要求，打造兼具安全、隱密的高質感空間，同時落實公平待客理念，設計避免碰撞、跌倒的友善金融環境，重新定義國內證券業的服務格局。

針對不同人生階段、資產規模客群需求，凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、資產配置等策略。

隨國人複委託美股規模攀升，推出全新「即時美股」服務；導入「退休理財顧問認證（RFA）」及獨家「專業ETF顧問認證（ETFP）」，強化銷售團隊專業能力；同時主動提供ETF研究報告、投資策略等差異化的服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，打造出領先同業的數位金融服務。

凱基證券「隨身e策略」App的「AI助理」功能，為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師「雙腦」智慧，一鍵提供個股AI智能與投顧專家的全方位操作建議；並打造「客製化精準通知」，App主動根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，向投資人發送專屬資訊。

AI 凱基證 財富管理

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