元大台灣50今年來股東增加22萬人 但外資只買超5天

外資今年來賣超台股6,107億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）也在外資大賣的名單內，今年來合計賣超達34萬1,485張，僅5天是買超，不過元大台灣50股東人數今年來則是增加22萬3,794人。

台股27日失守22,000點， 收在21,951.76點，下跌308.53點，三大法人賣超395.86億元， 包括外資賣超388.5億元，投信買超52.74億元，自營商賣超（合計）60.1億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.91億元，自營商（避險）賣超55.19億元。

統計台股今年來今年下跌1,083.34點，外資則是賣超6,107億元，以外資賣超標的來看，權值股持續成為外資主要提款機， 除了權王台積電（2330）、鴻海（2317）等個別的權值股之外， 具有一籃子權值股成分股的元大台灣50也難逃外資的賣超壓力。

元大台灣50今年股東人數持續增加， 從年初的77萬3,978人增加至99萬7,772人， 增加22萬3,794人，但27日股價收在181元， 下跌3.5元，統計今年來股價跌幅達7.54%，今年來股價最高曾達206元，最低則下滑至179.1元。

元大台灣50之外， 鴻海、台積電今年也是外資大賣的主要標的，尤其是鴻海，今年來遭外資賣超54萬6,299張，今年來僅14個交易日獲外資買超，27日收在160.5元，更高居外資單日賣超個股冠軍， 遭外資賣超33,805張。

權王台積電也是外資主要提款機，27日遭外資賣超19,332張， 統計今年來遭外資賣超22萬1,117張， 今年來僅19個交易日獲外資買超。

以元大台灣50成分股來看，包括聯電（2303）、中信金（2891）、永豐金（2890）、凱基金（2883）等， 也都是27日外資賣超前十名的個股。