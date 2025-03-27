快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

瀚亞投資日本動力股票 獲金鑽獎肯定

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
瀚亞投資-日本動力股票基金獲得第28屆傑出基金金鑽獎三年期日本股票基金獎殊榮，已連續二年獲獎。瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元（左）出席領獎。瀚亞投信／提供
瀚亞投資-日本動力股票基金獲得第28屆傑出基金金鑽獎三年期日本股票基金獎殊榮，已連續二年獲獎。瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元（左）出席領獎。瀚亞投信／提供

第28屆傑出基金金鑽獎於3月27日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮，瀚亞投資-日本動力股票基金獲得三年期日本股票基金獎，連續兩年榮獲此殊榮，充分驗證聚焦評價選股的優勢，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現，獲得專業機構大獎認同。

瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元表示，瀚亞投資-日本動力股票基金是瀚亞引以為傲的基金產品，自2022年率先市場喊多日本股票之後，該檔基金深受投資人喜愛，因選股邏輯重視價值面，也保持靈活調整特性，使投資效率發揮最大化，中長期績效皆能保持穩健。

鄭立元說，儘管瀚亞投信在台灣是外資機構，但境內產品設計不遺餘力，更引進優質的海外市場基金到台灣，提供投資人更加豐富且多元的選擇。

自2023年起，瀚亞投資-日本動力股票基金已連續三年橫掃台灣、新加坡、香港等海內外各項基金獎項認可，包括：2023年Smart智富台灣基金獎、2024年第27屆傑出基金金鑽獎、2024年LSEG理柏台灣基金獎等大獎認可。

瀚亞投資-日本動力股票基金選股邏輯由下而上，精選長期具成長題材且價格被低估的個股，系統性找出「可被扭轉」的潛力個股；不同於市場多檔產品皆跟隨指數型基金，該檔基金瞄準中小型股潛力，可望延續成長動能。

統計至2月28止，瀚亞投資-日本動力股票基金近3個月、6個月、1年、2年、3年、5年及10年績效皆在同類型基金排名前四分之一，經歷長期多空淬鍊洗禮，締造出長期報酬。

個股 日本 股票

延伸閱讀

力宇教育與德島大學簽署合作協議 開創國際交流、教育合作新篇章

足球／世界盃已發出4張門票 日、紐、伊、阿搶晉級

遊日見「1條小毛巾」佔4空位 台灣媽跟日本妹爭論反挨轟：難怪被討厭

台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

相關新聞

台股下跌308點 三大法人賣超395億元

美國總統川普宣布要課非美製造汽車關稅，美股重挫，台股27日也大跌，收在21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1....

瀚亞投資日本動力股票 獲金鑽獎肯定

第28屆傑出基金金鑽獎於3月27日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮，瀚亞投資-日本動力股票基金獲得三年期日本股票基金獎，連續兩...

俄烏真停火？航運市場波動加劇 剩一檔獨紅

俄烏同意在黑海停火、恢復航運安全，26日BDI指數續跌0.5%，貨櫃航運個股紛紛落水，跌幅多在2%以內。三雄中，萬海航運...

台積電領跌22元收958元 台股收21,951點下跌308點

台股27日重挫，早盤以22,093.2點開出，終場收21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1.39%，成交量2,...

台股開低走低 終場下跌308點收21951點

台股今天開低震盪走低，終場收21951.76點，下跌308.53點，跌幅1.39%。權王台積電收958元，下挫22元

台股重挫 19檔同一天除息的個股中僅這4檔完成填息

台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息，包括中磊（5388）、矽力*-KY（6415）、聯發國際（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。