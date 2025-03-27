瀚亞投資日本動力股票 獲金鑽獎肯定

第28屆傑出基金金鑽獎於3月27日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮，瀚亞投資-日本動力股票基金獲得三年期日本股票基金獎，連續兩年榮獲此殊榮，充分驗證聚焦評價選股的優勢，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現，獲得專業機構大獎認同。

瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元表示，瀚亞投資-日本動力股票基金是瀚亞引以為傲的基金產品，自2022年率先市場喊多日本股票之後，該檔基金深受投資人喜愛，因選股邏輯重視價值面，也保持靈活調整特性，使投資效率發揮最大化，中長期績效皆能保持穩健。

鄭立元說，儘管瀚亞投信在台灣是外資機構，但境內產品設計不遺餘力，更引進優質的海外市場基金到台灣，提供投資人更加豐富且多元的選擇。

自2023年起，瀚亞投資-日本動力股票基金已連續三年橫掃台灣、新加坡、香港等海內外各項基金獎項認可，包括：2023年Smart智富台灣基金獎、2024年第27屆傑出基金金鑽獎、2024年LSEG理柏台灣基金獎等大獎認可。

瀚亞投資-日本動力股票基金選股邏輯由下而上，精選長期具成長題材且價格被低估的個股，系統性找出「可被扭轉」的潛力個股；不同於市場多檔產品皆跟隨指數型基金，該檔基金瞄準中小型股潛力，可望延續成長動能。

統計至2月28止，瀚亞投資-日本動力股票基金近3個月、6個月、1年、2年、3年、5年及10年績效皆在同類型基金排名前四分之一，經歷長期多空淬鍊洗禮，締造出長期報酬。