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台股下跌308點 三大法人賣超395億元
美國總統川普宣布要課非美製造汽車關稅，美股重挫，台股27日也大跌，收在21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1.38%，成交量2,638.98億元，三大法人賣超395.86億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超388.5億元，投信買超52.74億元，自營商賣超（合計）60.1億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.91億元，自營商（避險）賣超55.19億元。
台積電（2330）跳空下跌，收958元，跌幅2.24%，鴻海（2317）再度破底，一度下探160元，收160.5元，跌幅逾3%。近期表現強勢的聯發科（2454）也下跌，收1,485元，跌幅近2%。昨日台股出現兩千多億窒息量，而今日12家漲停個股中，有半數成交量都未超過千張。不過，大漲逾9%的旺宏（2337）人氣十足，爆出逾十萬張大量，南亞科（2408）、華邦電（2344）也成交投熱點，但華邦電下跌約1%，南亞科僅小漲。
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