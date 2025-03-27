俄烏真停火？航運市場波動加劇 剩一檔獨紅

俄烏同意在黑海停火、恢復航運安全，26日BDI指數續跌0.5%，貨櫃航運個股紛紛落水，跌幅多在2%以內。三雄中，萬海航運（2615）跌0.36%、陽明海運（2609）跌1.03%、長榮（2603）跌1.52%；唯獨慧洋-KY（2637）逆漲0.4%，成為族群唯一亮點。

美國、俄羅斯與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會談數日後，美方表示，俄烏同意在黑海停火，並討論停止攻擊能源設施的細節。但外電報導，上述黑海停火協議其實未達到美方持續推動的休戰要求，尚不清楚該協議將如何及何時執行，也不清楚俄烏落實該協議的意願是否堅定。

另一方面，川普政府提出擬對陸製船隻入港收取最高150萬美元的費用，引發全球海運業及相關產業的高度關注。日媒指出，中國已掌握全球7成的新造船訂單、4成海上貿易。若美國啟動限制措施，停靠美國港口的主要海運企業，每年預估將增加200億美元的成本，海運企業無法吞下成本，最終將不得不轉嫁給消費者，恐引發貿易的混亂與停滯。

國內廠商看法上，萬海總經理謝福隆日前表示，紅海危機未解，以哈停戰協議瀕臨破裂，運價變化仍難測，他也首度證實，目前美國線的長約推估平均簽約價格，仍比去年同期成長上看三成。

慧洋認為，對於烏俄停戰後的重建商機，雖不確定因素仍多，但初期受限烏克蘭港口大小以及戰後碼頭設施損害嚴重，預期將有利於自備吊桿之中小型散裝船舶運輸進港，長期則需視實際需求，仍依停戰時程與條件而定，散裝整體市況與中長期運價則仍取決於全球貿易活絡度與船舶運力供需狀況，不過在船舶供需吃緊情況下，看好今年營運展望倒吃甘蔗。

法人則表示，俄烏戰爭若停戰，研究機構估有近20兆元重建商機，一開始會使用大量大宗原物料，如鐵礦砂、煤炭、木材、鋼材等，會使用散裝船舶運輸原物料，散裝航商營運可望受惠。加上川普關稅新政恐持續推升散裝與貨櫃的搶運潮，業內認為，這都將讓搶運持續發酵。

總而言之，未來運價走勢仍取決於俄烏停火協議的執行情況、美國政策的實際實施，以及全球貿易環境的變化。投資人需密切關注這些因素的後續發展。