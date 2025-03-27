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台積電領跌22元收958元 台股收21,951點下跌308點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股27日重挫，早盤以22,093.2點開出，終場收21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1.39%，成交量2,639億元。聯合報系資料照片
台股27日重挫，早盤以22,093.2點開出，終場收21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1.39%，成交量2,639億元。聯合報系資料照片

台股27日重挫，早盤以22,093.2點開出，終場收21,951.76點，下跌308.53點，跌幅1.39%，成交量2,639億元。櫃買則收248.71點，下跌3.4點。台積電（2330）終場收958元，下跌22元。

盤面上以類股來看，以其他電子、半導體、電腦周邊、生技、資訊服務等較為弱勢，另外則以橡膠、水泥、鋼鐵、食品表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、聯發科（2454）、波若威（3163）、廣達（2382）、華星光（4979）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、長榮（2603）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、僑威（3078）、華碩（2357）、高技（5439）、力新（5202）、日月光投控（3711）等

而量大強勢的則有，華經、新盛力、環宇-KY、第一銅、旺宏、川湖、保勝光學、大成鋼、聯電、聯詠、鈊象等。

統一投信表示，川普又出招，將對所有外國製造車輛徵收25%關稅。隨著對等關稅4/2日子逼近，金融市場增添了不安的氣氛，密西根大學消費者信心指數持續下滑，市場的成交量也持續萎縮，台股面臨清明長假在即，觀望氣氛濃厚，短線上預估台股仍為震盪整理格局。

操作建議汰弱留強，嚴控持股比例，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台積電 台股 關稅

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