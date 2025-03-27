快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

台股重挫 19檔同一天除息的個股中僅這4檔完成填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息。中央社
台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息。中央社

台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息，包括中磊（5388）、矽力*-KY（6415）、聯發國際（2756）、大展證（6020）則是在盤中完成填息；但仁寶（2324）、義隆（2458）、聚陽（1477）、豐興（2015）、廣明（6188）、豆府（2752）等則陷入貼息窘境；大宇（1445）及東洋（4105）則是朝填息前進中。

電信寬頻設備大廠中磊去年全年營收567.9億元，年減9.3%，毛利率17.7%，為近六年最佳；歸屬母公司稅後純益22.7億元，年減4.8%，每股純益7.74元董事會通過每股配發4.6元現金股利，盈餘分配率約六成，27日除息，早盤以124元開出，一度拉升至130元，盤中完成填息。

中磊樂觀看待今年營運表現，在庫存去化完畢，傳統產品需求回溫下，看好四大產品自第2季出貨貢獻營收，目前訂單能見度看到第4季，全年逐季成長，同時將會密切關注關稅議題。

電源管理IC廠矽力-KY去年合併營收184.54億元，年增近二成；歸屬母公司業主淨利22.86億元，年增2.06倍，每股純益5.95元；每股配發現金股利2.4元，27日除息，早盤以429.5元開出後一度拉升至437.5元，盤中完成填息。

矽力-KY表示，今年持續追求成長，目標業績年增率二至三成；美系外資則是逆勢調升目標價，從500元上調至528元，給予「優於大盤」評等。

美系外資認為，汽車業務仍是矽力今年成長動能，預估矽力今年營收將較去年成20%至30%，毛利率與營運費用則維持穩定，隨著第四代產品（Gen4）逐步放量，將進一步提升競爭力。

台股在27日除權息的個股包括，富林-KY、大宇、聚陽、豐興、仁寶、義隆、豆府、聯發國際、振宇五金、東洋、光明、上品、凱衛、東科-KY、中磊、力泰、大展證、廣明、矽力*-KY。

中磊 台股 填息 營收 矽力 除息

延伸閱讀

21元的00878「不只甜還會填」！相比00919、00929、0056近一年績效最佳

川普關稅政策對台股有影響 金管會：大盤有韌性

00713、00915、00970B領息18萬...二代健保才扣739元！艾比：沒必要控制張數

00915選股差、報酬低⋯比00929還爛？網酸：懶X比雞腿

相關新聞

台股重挫 19檔同一天除息的個股中僅這4檔完成填息

台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息，包括中磊（5388）、矽力*-KY（6415）、聯發國際（2...

台股重挫300點不怕 鋼鐵大軍有這題材撐腰

美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，今年以來美國鋼價已連八漲，累計每公噸跳漲175美元、漲幅逾20%。此趨勢為台灣鋼鐵廠帶...

美國提早課銅關稅？第一銅續強 這檔電纜股創8個多月新高

知情人士透露，美國可能在未來幾周對進口銅料課徵關稅，比原定做出決定的期限提前好幾個月，紐約市場銅期貨一度上漲3.1%，至...

做台灣自己的生意！川普汽車關稅大刀來了 這檔獨強

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，鎖定進口到美國的各種整車，也涵蓋關鍵汽車零件，而進口汽車零組件獲得最多一...

關稅、地緣政治、英特爾三大議題纏身 台積電再破年線

台積電（2330）27日股價修正，並再度跌破年線支撐。法人觀察，台積電基本面沒特殊改變，不過美國川普政府關稅議題持續、地...

台積電領跌 台股下挫逾300點

台股今天早盤開低後震盪，盤中下跌逾300點，指數最低為21927.07點；權王台積電帶領電子權值股下挫，鴻海股價更創下近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。