台股重挫 19檔同一天除息的個股中僅這4檔完成填息

台股27日重挫，19檔同一天除息的個股中，仍有4檔完成填息，包括中磊（5388）、矽力*-KY（6415）、聯發國際（2756）、大展證（6020）則是在盤中完成填息；但仁寶（2324）、義隆（2458）、聚陽（1477）、豐興（2015）、廣明（6188）、豆府（2752）等則陷入貼息窘境；大宇（1445）及東洋（4105）則是朝填息前進中。

電信寬頻設備大廠中磊去年全年營收567.9億元，年減9.3%，毛利率17.7%，為近六年最佳；歸屬母公司稅後純益22.7億元，年減4.8%，每股純益7.74元董事會通過每股配發4.6元現金股利，盈餘分配率約六成，27日除息，早盤以124元開出，一度拉升至130元，盤中完成填息。

中磊樂觀看待今年營運表現，在庫存去化完畢，傳統產品需求回溫下，看好四大產品自第2季出貨貢獻營收，目前訂單能見度看到第4季，全年逐季成長，同時將會密切關注關稅議題。

電源管理IC廠矽力-KY去年合併營收184.54億元，年增近二成；歸屬母公司業主淨利22.86億元，年增2.06倍，每股純益5.95元；每股配發現金股利2.4元，27日除息，早盤以429.5元開出後一度拉升至437.5元，盤中完成填息。

矽力-KY表示，今年持續追求成長，目標業績年增率二至三成；美系外資則是逆勢調升目標價，從500元上調至528元，給予「優於大盤」評等。

美系外資認為，汽車業務仍是矽力今年成長動能，預估矽力今年營收將較去年成20%至30%，毛利率與營運費用則維持穩定，隨著第四代產品（Gen4）逐步放量，將進一步提升競爭力。

台股在27日除權息的個股包括，富林-KY、大宇、聚陽、豐興、仁寶、義隆、豆府、聯發國際、振宇五金、東洋、光明、上品、凱衛、東科-KY、中磊、力泰、大展證、廣明、矽力*-KY。