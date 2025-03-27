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台股重挫300點不怕 鋼鐵大軍有這題材撐腰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，今年以來美國鋼價已連八漲，累計每公噸跳漲175美元、漲幅逾20%。此趨勢為台灣鋼鐵廠帶來新契機，中鋼（2002）、中鴻（2014）第2季營運可望優於首季，鋼鐵大軍今日也展現強硬抗空氣勢。（路透）
美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，今年以來美國鋼價已連八漲，累計每公噸跳漲175美元、漲幅逾20%。此趨勢為台灣鋼鐵廠帶來新契機，中鋼（2002）、中鴻（2014）第2季營運可望優於首季，鋼鐵大軍今日也展現強硬抗空氣勢。（路透）

美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，今年以來美國鋼價已連八漲，累計每公噸跳漲175美元、漲幅逾20%。此趨勢為台灣鋼鐵廠帶來新契機，中鋼（2002）、中鴻（2014）第2季營運可望優於首季，鋼鐵大軍今日也展現強硬抗空氣勢。

美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，吸引燁輝（2023）、盛餘（2029）等台灣鋼鐵廠積極布局美國市場，在下游採購提升下，中鋼、中鴻第2季營運可望優於首季，中鴻並樂觀看待前景展望。

此外，法人表示，美國鋼價今年來每公噸累計上漲近台幣6,000元，反觀同一期間，中鋼、中鴻盤價累漲不到1,000元，補漲行情受關注。另一方面，由於美俄積極洽談結束烏克蘭戰爭，重建預估投入資金高達5,000億美元，對鋼價也是一大助力。

鋼價撐腰下，即使台股盤中重挫逾300點，摜破5日線、10日線、退出22000關卡，鋼鐵類指仍力守高檔，穩居第一。其中，中鋼觸及5日線，中鴻也走出暫停信用交易陰霾，股價連兩日走強，持續向5日線挺進。

而大成鋼（2027）受惠於鋼鋁關稅正式實施、降息帶動庫存回補以及傳統旺季需求增溫，第2季出貨動能強勁，產品報價上漲。法人預期，大成鋼第二季營收可望季增高個位數。大成鋼近期獲外資連10日買超，股價守穩50元關卡並站上5日線。

中鋼 中鴻 美國 鋼價 鋼鐵

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