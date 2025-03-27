美國提早課銅關稅？第一銅續強 這檔電纜股創8個多月新高

知情人士透露，美國可能在未來幾周對進口銅料課徵關稅，比原定做出決定的期限提前好幾個月，紐約市場銅期貨一度上漲3.1%，至每磅5.374美元，之後漲幅收斂。第一銅（2009）27日續強，盤中漲幅逾5%，創下波段新高；電纜股榮星（1617）漲停鎖死，億泰（1616）漲幅逾2%，且創8個多月新高；華榮（1608）、合機（1618）漲逾1%。

彭博資訊報導，美國總統川普2月責成商務部就是否對進口銅料課徵關稅啟動調查，要求在270天內提交報告，但知情人士透露，調查預料會提前完成，因為看來只是個形式，川普已表示他打算課徵這項關稅。

紐約銅5月期貨26日盤中應聲大漲3.1%，至創新高的每磅5.3740美元，漲幅稍後收斂至1.3%，報每磅5.2800美元。自從川普1月暗示可能對銅課徵關稅以來，紐約銅價漲勢便高於其他國際基準行情。本周紐約與倫敦銅價每公噸價差超過1,400美元。

第一銅主要生產銅板、銅箔、銅合金等，用於散熱元件、連接器、半導體封裝等，2024年全年稅後純益約2.6億元，每股純益（EPS）0.74元，並通過將配發現金股利0.5元。

法人表示，從第一銅去年的各項營業數據顯示，年度毛利率僅3%，代表產銷基本面陷入低潮，不過美國考慮對進口銅課徵關稅，第一銅產銷獲得激勵，後市展望看俏。

億泰目前在手訂單約20億元，持續受惠台電強韌電網計畫、政府推動綠能政策、電子科技廠設廠計畫等，推升電線電纜需求，營運相當穩健。

為了因應產能，億泰亦擴充產線，由於中壢廠電線電纜產能趨近滿載，先前斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，去年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

億泰2024年稅後純益3.87億元，年增71.6％，每股稅後純益（EPS）2.04元，董事會決議，擬配發每股現金股利1.8036元，以昨日收盤價24.1元計算，現金殖利率7.5％。