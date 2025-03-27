做台灣自己的生意！川普汽車關稅大刀來了 這檔獨強

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，鎖定進口到美國的各種整車，也涵蓋關鍵汽車零件，而進口汽車零組件獲得最多一個月的寬限期，汽車類股27日大多下跌，僅虎山（7736）、東陽（1319）、汎德永業（2247）等上漲，其中東陽仍守住十日線，汎德永業更維持在所有均線之上。

川普宣布加徵25%的進口汽車關稅後，根據川普簽署的公告，在美國東部時間4月3日凌晨零時1分後，汽車將被徵收25%的進口關稅，但汽車零組件將待聯邦公報通知指定的日期徵收關稅，「但不晚於2025年5月3日」。

根據白宮發布的事實清單，汽車關稅鎖定進口到美國的轎車、休旅車、跨界休旅車、小廂型車、廂型貨車，以及輕型卡車；關鍵汽車零件包括引擎、變速器、電子零件等。川普表示，在美國製造的汽車零件不會被課徵關稅。

川普針對汽車課徵關稅，亞洲汽車類股27日由日本豐田汽車（Toyota）領跌，南韓現代汽車（Hyundai）也下挫，台股中的汽車類股也普遍下跌，整車的中華（2204）、裕隆（2201）盤中都跌逾2%，和泰車（2207）小跌，汽車零組件中以宇隆（2233）、智伸科（4551）跌勢最重，跌幅約4%，聯嘉（6288）跌逾3%。

不過虎山、東陽、汎德永業、光隆精密-KY（4581）、裕日車（2227）仍上漲，在這些上漲的個股中，以東陽、汎德永業線型走勢較佳，而汎德永業更站在所有均線之上。

汎德永業經營 BMW、MINI、 Porsche 等豪華進口車品牌的汽車，零配件經銷買賣及售後維修保養業務，內銷台灣市場占比達100%，與美國市場無關。汎德永業持續看好台灣豪華車市場成長性，對2025年 BMW 與 Porsche 新車銷售表現持續樂觀。

汎德永業2024年合併營收576.4億元，年增13.4%，稅後淨利19.3億元，年增8.0％，雙雙創下歷史新高；每股稅後盈餘（EPS）23.93元，連續兩年突破二個股本。董事會並決議將配發現金股利18.5元，連續三年配發15元以上現金股利；以昨日收盤價315元計，現金股息殖利率為5.8%。