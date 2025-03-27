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關稅、地緣政治、英特爾三大議題纏身 台積電再破年線

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電（2330）27日股價修正，並再度跌破年線支撐。(路透)
台積電（2330）27日股價修正，並再度跌破年線支撐。(路透)

台積電（2330）27日股價修正，並再度跌破年線支撐。法人觀察，台積電基本面沒特殊改變，不過美國川普政府關稅議題持續、地緣政治以及被邀請投資英特爾議題持續不斷，相關傳聞議題皆仍待4月法說會上釐清。

法人分析，清明連假台股休市，市場不確定因素仍存，雖然基於工作與出貨報關天數增加，加上美國對等關稅4月將公布執行前的搶先出貨以及中國消費補貼政策帶動的搶便宜需求，預期2025年3月多數科技業者營收月增的機會較大，惟外部市場充滿不確定性。

法人也指出，台積電終端應用的手機晶片進入淡季，雖然AI應用仍穩健但台南地震後續影響首季營收表現，3月營收預期僅小幅回溫。

此外，法人指出，短期市場受美國總統川普關稅等政策，短期恐導致美國經濟衰退疑慮，美國科技股弱勢的影響，加上台積電赴美投資擴大及美國廠區對未來毛利率影響的負面因素，台積電近期股價持續呈現弱勢表現。

台積電 營收 美國經濟

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