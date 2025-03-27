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台積電領跌 台股下挫逾300點
台股今天早盤開低後震盪，盤中下跌逾300點，指數最低為21927.07點；權王台積電帶領電子權值股下挫，鴻海股價更創下近半年低點；國際銅價飆漲，今天銅價概念股表現亮眼。
截至10時15分，台股指數為21972.72點，下跌287.57點。電子股盤中下跌1.7%、金融股下跌0.37%，代表中小型股票的櫃買指數下跌1.19%。
權值股拖累盤中表現，台積電下挫18元為962元，鴻海下跌4.5元為161.5元，聯發科股價為1490元，下跌25元；廣達下跌6元為246元。
美國總統川普擬對進口銅課稅，國際銅價因而飆漲，今天相關概念股表現亮眼，其中榮星以20元攻上漲停，第一銅、億泰分別上漲逾6%、4%。
AI人工智慧概念股中，迎廣下跌逾6%，緯穎、健策下跌逾3%。
資深分析師簡伯儀接受中央社記者電訪表示，今天台股受到川普關稅政策影響，市場信心不夠，權值股在台積電領跌往下走，大盤指數也在年線之下做整理；短線來看，整體量能不足，追價力道保守。
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