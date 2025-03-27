台股開低走低下跌近300點 台積電開跌19元

台股27日開盤指數下跌167.09點，開盤指數為22,093.2點，大盤開低後續走低，一度下挫291點。台積電（2330）開盤價961元，下跌19元。

群益投顧表示，指數收盤小跌守穩短期均線，短線技術面雖逐漸有利多方，惟量能續降改寫近兩年新低，顯示觀望氣氛相當濃厚。

操作題材可留意：

1.關稅可能提前實施,套利助長銅價漲勢─彭博報導，美國可能在數周內開徵銅關稅，3月25日紐約銅期突破每磅5.2美元天價，3月24日紐約銅近月合約和倫敦銅價差一度超過每噸1,400美元歷史水平，套利空間持續擴大驅使銅繼續流入美國，進一步助長全球銅價走揚，激勵銅概念股短多表態。

2.電費漲價壓力再臨，增添重電多頭柴火─電價審議會將在3月28召開，討論4月起電價調整幅度，由於台電目前累計虧損達4,229億元，原本行政院同意撥補的2,000億元還在立法院卡關，如果維持目前電價,估計今年還要再虧500億元，電價再度面臨調漲壓力。助重電股多頭回神。

周三（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,454.79點，下跌132.71點、跌幅0.31%；S&P500指數下跌1.12%；那斯達克指數下跌2.04%；費半指數下跌3.27%。台積電ADR跌4.09%，報每股173.50美元，換算並折合台幣後為每股1,148.15元，較台北交易股票溢價率為17.16%。

美股三大指數26日早盤漲跌互見，跌勢集中在科技股。投資人正觀望美國總統川普的對等關稅政策，是否引發通膨升溫與經濟衰退。

三大法人周三集中市場合計買超41.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.2億元，投信買超35.6億元，自營商（自行買賣）買超12.2億元，自營商（避險）賣超3.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加654口至4,802口，其中，外資淨空單增加1,136口至33,016口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,223口至393口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.89。VIX指數下降0.37至18.91。外資台指期買權淨金額-0.26億元 ; 賣權淨金額1.83億元。整體選擇權籌碼面偏多。