野村投信第2季投資展望：股市短線波動度升高 增持債券降風險

美國總統川普上任以來積極推動的關稅政策，雖然常隨著與各國協商結果等各項考量臨時出現變化，但整體方向仍不變，市場擔憂美國經濟走緩甚至衰退，資金也開始轉往歐日或中國等市場。展望2025年第2季，野村投信認為，美國經濟仍具韌性，但股市波動度將因市場情緒而升高，整體持平看待，投資地區宜多元化；債市的波動較低，且可受惠於聯準會降息趨勢，正向看待後市，看好具高殖利率優勢的非投資級債券與新興美元主權債。

野村投信投資長俞鼎基(Guy Uding)表示，近期關於美國經濟恐陷入衰退的聲浪有提高的傾向，但從經濟數據來看，美國經濟具有韌性，其實不必過度擔憂，在川普政策中，監管鬆綁與減稅有助刺激經濟，縮減財政支出、課徵關稅與遣送非法移民則會減緩經濟動能。雖然多項經濟數據有轉弱跡象，例如消費者支出下滑、花旗美國經濟驚奇指數跌至負值，亞特蘭大聯儲的GDPNow模型雖顯示美國第1季GDP為負成長，但這主要是美國企業擔心課徵關稅而搶先採購，造成今年1月貿易逆差擴大所致，美國經濟動能雖趨緩，預估第1季GDP仍可望有1.8%的年成長率。

由於政策面不確定性仍高，預期第2季美股仍較為波動，看好的股市為歐股、日股及印度股市。俞鼎基表示，儘管美股的本益比下跌至約21倍，仍不算便宜，長線而言，監管鬆綁與減稅將有利企業獲利，且經濟維持成長步調，前景不看淡；惟政策面的不確定性縈繞不去，美股難脫震盪整理格局。歐洲股市今年以來表現亮眼，近幾個月MSCI 歐股指數EPS成長預估上修的幅度超過標普500指數，德國的增加財政支出計畫包括未來十年高達5,000億歐元的基建基金以及超過GDP1%的國防支出將被豁免於德國憲法中的債務剎車條款，但歐洲股市仍將面對美國提高關稅以及地緣政治風險，因此主動式選股是較合適的方式。

此外，日本股市因國內需求穩健成長，即使日圓因日銀升息走強，前景依然正向，且從價值面來看，日股屬於物美價廉的標的。印度股市受到財政與貨幣政策兩方的緊縮而出現回檔修正，即使貿易戰亦可能影響投資人信心，但印度出口占其GDP的比重低於其他國家，受到的影響較低，是其有利因素，隨著印度政府資本支出金額從谷底回升，將有助於印度經濟與股市表現。

野村投信海外股票投資部主管呂丹嵐表示，長期以來投資人一直認為除了美股外，其他市場因經濟成長較弱等因素而不具有投資價值，但是隨著川普上任開始課徵關稅，歐盟、中國大陸等國家祭出反制措施，貿易戰情勢升高，投資人擔心關稅會引起通膨，更擔心美國經濟轉弱甚至陷入衰退，恐慌情緒引起美股轉趨震盪。過去10年美國獨強的情形出現轉變，資金開始轉進其他地區。因此，第2季全球股市布局宜採分散配置，除了美股外，包括歐洲、日本、印度，甚至大陸股市，都可見到選股機會。歐股部分看好評價過低、有機會回復向上的類股，以及受惠財政擴張的類股；日股可望受惠於薪資上漲改變通膨預期，看好風險性資產前景。