聽新聞
0:00 / 0:00
川普祭汽車關稅美股收跌 投顧：聚焦經濟數據
美國總統川普祭汽車關稅，美股主要指數26日收跌，台積電ADR跌4.09%；台股26日終場跌12.9點，收22260.29點。投顧指出，美國擬提對等關稅，具體措施未明，台股走勢恐難以明朗。
另外，投顧表示，聯準會本週五將公布最青睞的通膨指標2月PCE物價指數，將成市場關注焦點。
凱基投顧表示，26日大盤高點持續逼近月線壓力，但買盤仍無力追價，成交量急凍至近年新低水準，再度挑戰月線未果；技術面呈現價穩量縮走勢，有利短線持續挑戰月線，站上月線後有機會挑戰3月13日長黑高點22552點，站上22552點後就能完成底部型態，使反彈走勢進一步延伸。
川普擬宣布對汽車行業徵收新關稅，美股主要指數26日收跌，道瓊工業指數下跌132.71點或0.31%，收報42454.79點；標普500指數下挫64.45點或1.12%，收在5712.20點；那斯達克指數挫跌372.84點或2.04%，收17899.02點。
三大法人26日合計買超41.95億元。其中，自營商買超8.53億元，投信買超35.68億元，外資及陸資賣超2.26億元。值得注意的是，外資再度轉賣，自營商連2買，投信則連續4個交易日買超。
根據公開資訊指出，外資26日賣超排行，聯電逾1.5萬張居冠，賣超長榮航逾萬張、群益優選非投等債逾7000張，接續賣超亞光、台積電、友達、永豐金、台化、華南金、仁寶。其中賣超台積電逾5200張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言