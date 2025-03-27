川普關稅政策對台股有影響 金管會：大盤有韌性

美國總統川普25日表示，已經「確定」4月2日對等關稅會公平實施。金管會認為，川普關稅政策宣布後，雖對台股有影響，但市場很快就恢復穩定，顯示台股有韌性，今年台股雖有波動，「我們認為是在合理、健全範圍內」。

金管會今（27）日將赴財委會就「美國祭出對等關稅及台遭列『骯髒15國』的因應策略」提出專案報告。

金管會認為，一旦美國對台提高關稅，將評估對全球貿易環境、國際供應鏈重組的兩大影響，金管會將適時調整相關應對策略，降低潛在風險。

金管會主委彭金隆坦言，以出口為導向的台灣，川普關稅政策絕對是一個重大影響因素，若美國針對台灣最大出口產業如資通訊、半導體等課稅，「影響將很大」。

至於對台股的影響，外資過去一段時間以來偏向賣超台股，但彭金隆認為，國際資本流動本來就是有來有去，整體外資持股水位沒有很明顯改變。

彭金隆昨（26）日赴財委會做業務會報，立委林德福、賴士葆、林思銘聚焦對川普關稅政策及對骯髒15國的因應策略，金管會今天則由副主委陳彥良赴財委會做進一步說明。

彭金隆說，美國政府政策變動對台灣科技業相關貿易、關稅、投資政策及相關產業鏈，可能產生不同程度波動，對台股短期有影響，但中長期則回歸基本面，取決企業獲利能力及產業競爭力。

就金管會觀察，美關稅政策消息公布前後一周，台股指數、量能都變動不大，顯示台股具有因應風險的韌性，即便外資賣超台股，但整體外資持股水位未有明顯改變。

台股中長期回歸企業獲利、產業競爭力的基本面。以前二月國內上市櫃公司累計營收7.19兆元，創同期新高，年增16.33%來看，顯見我國產業具競爭力及韌性，足以因應外在經濟環境變化及挑戰。

金管會指出，若美國政府推動「美國優先」政策，進一步加強本土製造業保護措施，甚至提高關稅，金管會需綜合評估對全球貿易及國際供應鏈重組的影響，並適時調整相關應對策略，以降低潛在風險。