台股追價買氣急凍 法人憂有探底風險

台股昨（26）日開高走低，盤中最高一度大漲124點，惟隨市場賣壓出籠，加上追價買氣急凍，以及外資再度轉賣等「三壓」出現，指數漲點快速收斂甚至翻黑，終場小跌12點、收22,260點，成交量僅2,231億元，為16個月來新低量。由於股市慣性「低量後恐見低價」，法人憂指數仍有探底風險。

台股昨日在美股小漲激勵下，早盤開高54點，盤中最高一度大漲124點，但多頭僅控盤一個多小時即潰散，加上追價買氣急凍，使指數漲點收斂，終場小跌收市，上攻年線與季線反壓再次功敗垂成。

昨日盤面上，個股漲多跌少，族群中，以銅相關產業、重電能源、玻璃基板等表現相對強勢；16檔千金股漲多跌少，僅聯發科（2454）、AES-KY下跌，信驊、印能科技持平，餘均收紅上漲，以旭隼漲3.9%最強勢。

綜觀法人籌碼，三大法人昨日合計買超41.4億元。其中外資賣超2.2億元，由買轉賣；投信買超35.2億元，連四買、累計買超126.9億元；自營商買超8.5億元，連二買、累計買超11.7億元。八大公股行庫則買超5.1億元，連四買、累計買超56.5億元。

最受關注的是，昨日成交量僅2,231億元，下探16個月來新低（2023年11月7日的2,219億元）。由於量先價行，低量後往往伴隨低價，預示行情可能持續探底。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，最近台股走勢疲弱，主要受美國4月2日對等關稅政策及清明長假休市日影響，而對等關稅清單是否涵蓋台灣成關注焦點，市場觀望氣氛升溫，導致追價意願不足。

安聯環球投資美國經濟學家Greg Meier補充，川普施政雖難以預測，不過2026年11月的期中選舉可能影響川普政策的走向，如延長減稅或放鬆監管等更為支持市場的措施，將是值得關注的重點之一。

綜合法人解析，台股成交量能始終無法有效放大，成為行情弱勢反彈的關鍵，特別是在「低量後將見低價」的市場慣性下，預期行情恐有持續探底的可能，例如2019年12月25日當日見到910億元的窒息量後，三個月內指數一度大跌3,485點、跌幅達29%後才止跌回升，投資人需小心應對。