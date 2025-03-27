台積電盤後成交價 驚見1,043元
台股昨（26）日雖價跌量縮，不過，盤後鉅額交易金額卻暴增至44.7億元，較前一交易日11.8億元放大3.78倍，其中「權王」台積電金額便占34.1億元，成交價最高一單達1,043元引人注目。
台積電（2330）昨天尾盤被6,842張大單摜壓，跌幅擴大，終場下跌10元收980元，成為台股殺尾盤主兇。
台積電正常交易時間的成交量21,692張，較前一交易日的26,124張下滑，但盤後鉅額交易未同步縮減，反而放大，總成交張數達3,475張，較前一天452張驟增7.6倍，成交股價介於967.28元至1,043元間，合計總金額達34.16億元，平均每張983.1858元。
台積電股價今年1月7日盤中曾達1,160元天價，終場以1,130元作收，為收盤歷史高價，當天盤後交易曾出現1,189.04元高價，為史上盤後交易最高價。而後隨台積電股價拉回修正，尤其是跌破千元關卡後，近期盤後已經罕見千元價位，因而讓昨天的1,043元格外引人注目。
市場人士分析，儘管鉅額交易的成交價往往是因大單「湊單」而出現的偏高或偏低價格，不代表看好看壞的絕對方向，昨天鉅額交易均價983.1858元也接近收盤價980元。
根據證交所盤後鉅額交易統計資料，昨天除台積電外，聯發科、鴻海、仁寶、京元電子、可成、儒鴻等六檔個股也有鉅額交易。
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