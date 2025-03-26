證交所打詐影片 揭露六手法

臺灣證券交易所為進一步深化大眾識詐認知，今（27）日將發表《小心有鬼》廣告影片，並曝光由知名插畫家設計的六隻不同型態的詐騙鬼，積極以生動且具創意的方式揭露詐騙手法，提高大眾防詐意識。

證交所近幾年為提升民眾識詐能力煞費苦心，結合線上線下各種不同管道推廣反詐資訊，不僅辦快閃活動、前進演唱會等，近來又在社群平台 LINE TODAY 理財專區推出「特企專區-證交所防詐」，結合證券商資源規劃一系列反詐教學報導，並於公開資訊觀測站設立「反詐騙聯防行動專區」，讓投資人能夠更清楚辨識詐騙集團的常用手法及媒介，快速區分詐騙類型。

證交所並斥資推出廣告影片，去年第一波推出打詐神曲《給你的錢，一首歌的時間》，結合台北金融大樓公司董事長賈永婕、巴黎奧運金牌國手林郁婷、國手王齊麟、演藝圈藝人王彩樺、陳大天及職業運動台鋼Wing Stars啦啦隊成員，一起發聲提醒民眾小心詐騙在身邊。

面對層出不窮的詐騙手法，證交所再次呼籲，投資人若懷疑自己可能遇到詐騙，請冷靜多查證，多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢。民眾若是想查詢更多詐騙案例，請至證交所公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」；也可以前往證交所「TWSE 證券投資反詐騙專區」掌握最新的反詐資訊。