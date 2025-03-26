證交所打詐影片 揭露六手法

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所為進一步深化大眾識詐認知，今（27）日將發表《小心有鬼》廣告影片，並曝光由知名插畫家設計的六隻不同型態的詐騙鬼，積極以生動且具創意的方式揭露詐騙手法，提高大眾防詐意識。

證交所近幾年為提升民眾識詐能力煞費苦心，結合線上線下各種不同管道推廣反詐資訊，不僅辦快閃活動、前進演唱會等，近來又在社群平台 LINE TODAY 理財專區推出「特企專區-證交所防詐」，結合證券商資源規劃一系列反詐教學報導，並於公開資訊觀測站設立「反詐騙聯防行動專區」，讓投資人能夠更清楚辨識詐騙集團的常用手法及媒介，快速區分詐騙類型。

證交所並斥資推出廣告影片，去年第一波推出打詐神曲《給你的錢，一首歌的時間》，結合台北金融大樓公司董事長賈永婕、巴黎奧運金牌國手林郁婷、國手王齊麟、演藝圈藝人王彩樺、陳大天及職業運動台鋼Wing Stars啦啦隊成員，一起發聲提醒民眾小心詐騙在身邊。

面對層出不窮的詐騙手法，證交所再次呼籲，投資人若懷疑自己可能遇到詐騙，請冷靜多查證，多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢。民眾若是想查詢更多詐騙案例，請至證交所公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」；也可以前往證交所「TWSE 證券投資反詐騙專區」掌握最新的反詐資訊。

詐騙集團 證交所

延伸閱讀

去年Q4詐騙財損371億 台鐵與鐵警局簽MOU提高反詐意識

拳擊／林郁婷好消息！國際奧會正式通過拳擊續留奧運舞台

柯建銘嗆盧秀燕回歸家庭 新北藍議員點名蘇巧慧二選一

拳擊／林郁婷能拚衛冕金牌了！洛杉磯奧運可望納入拳擊

相關新聞

台股追價買氣急凍 法人憂有探底風險

台股昨（26）日開高走低，盤中最高一度大漲124點，惟隨市場賣壓出籠，加上追價買氣急凍，以及外資再度轉賣等「三壓」出現，...

川普關稅政策對台股有影響 金管會：大盤有韌性

美國總統川普25日表示，已經「確定」4月2日對等關稅會公平實施。金管會認為，川普關稅政策宣布後，雖對台股有影響，但市場很...

轉折點到了？ 台積電出現1,043元盤後鉅額交易

台股26日再度開高走低，台積電（2330）尾盤被大單摜壓，終場下跌10元收980元。不過，根據臺灣證券交易所公告的盤後鉅...

台積電盤後成交價 驚見1,043元

台股昨（26）日雖價跌量縮，不過，盤後鉅額交易金額卻暴增至44.7億元，較前一交易日11.8億元放大3.78倍，其中「權...

就市論勢／ASIC、金融、航運 可留意

美股上半周開始反彈，從近一周表現來看，道瓊反彈2.3%，標普500反彈2.5%，而這波跌深的科技股NASDAQ強彈3.8%相對強勢。若從籌碼面分析，近期散戶投資情緒極度悲觀，做空比例已接近60%，這意味著市場可能已接近短線落底的階段。此外，基金經理人持倉比重降低至歷史低位，意味著美股築底機率高。

創新板兩新兵股價衝高

台股近期陷入觀望盤，指數在年線上下盤整，昨（26）日重演開高走低收黑戲碼，成交量更急凍至2,149億元，為近22個月新低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。