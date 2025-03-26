創新板兩新兵股價衝高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股近期陷入觀望盤，指數在年線上下盤整，昨（26）日重演開高走低收黑戲碼，成交量更急凍至2,149億元，為近22個月新低。但創新板昨日卻相對抗跌，盤面漲多跌少，更有聚賢研發-創（7631）、邦睿生技－創等兩檔股價逆勢創歷史新高。

受美國總統川普將於4月2日推出對等關稅影響，投資圈神經緊繃全面備戰，但因對等關稅內容不確定性高，多空雙方選擇先退至場邊觀望；影響所及，在缺乏買盤下，近期大盤若開高，也往往出現開高走低走勢。

儘管盤勢氣氛低迷，昨天仍有千附精密、聚賢研發-創、有成精密、寶綠特-KY、雙美、潤德、高技、邦睿生技-創、僑威、沈氏等十檔個股股價創新高。其中，聚賢研發-創、邦睿生技－創為創新板新兵，前者昨天上漲0.5元收105.5元，後者上漲1元收165.5元。

統計至昨日，創新板現有20檔個股，昨天股價創新高個股占比高達十分之一，而股價在百元之上的個股亦達五檔，包括錼創科技-創、邦睿生技-創、沛爾生醫-創、GOGOLOOK-創、聚賢研發-創。除因個股本身基本面外，元月上路的創新板新制也功不可沒。

擁有成長潛力的創新板公司用實績顛覆市場印象。證交所表示，創新板20家上市公司2024年已有13家為獲利，全體創新板公司股價淨值比（P/B Ratio）高於上市及上櫃公司，而且以創新板上市公司為成分股編制之臺灣創新板指數上漲幅度，相較於同期發行量加權股價等指數，表現更加突出，市場交易更加活絡。

證交所表示，創新板公司已成為資本市場新黑馬，投資人現在只要簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書，就可取得投資創新板上市公司門票，共同扶植創新企業進入資本市場。目前累計簽署之創新板風險預告書已經超過100萬份。

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