就市論勢／ASIC、金融、航運 可留意

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

美股上半周開始反彈，從近一周表現來看，道瓊反彈2.3%，標普500反彈2.5%，而這波跌深的科技股NASDAQ強彈3.8%相對強勢。若從籌碼面分析，近期散戶投資情緒極度悲觀，做空比例已接近60%，這意味著市場可能已接近短線落底的階段。此外，基金經理人持倉比重降低至歷史低位，意味著美股築底機率高。

雖然市場存在短線反彈的機會，但能否發動趨勢行情，仍取決於對等關稅政策的實施結果。

回到台股，目前市場觀望氛圍濃厚，5日成交均量僅2,000多億元，昨（26）日更創下疫情結束以來最低量。沒有資金動能，再多的產業利多也無法推動股市，也導致加權指數近期只能在年線來回橫向整理。

從籌碼面觀察，外資的期貨未平倉淨空單，維持在3.3萬多口，代表外資偏空力道減弱。

投資建議

法人也開始調降AI伺服器族群評等，接下來的AI產業吃軟不吃硬。ASIC族群近期表現抗跌，若擔心個股波動風險，可運用相關ETF逢低承接。此外，關稅影響低的族群為金融和航運，搭配族群今年高殖利率優勢，將成為市場資金停留的對象。

籌碼面 美股

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