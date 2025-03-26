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淡季不淡！大摩維持聯發科「優於大盤」評等 目標價1,888元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的個股報告中指出，聯發科（2454）由於第2季淡季不淡、與輝達（NVIDIA）合作開發晶片等雙利多催化，後市持續看多。圖／本報系資料庫
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的個股報告中指出，聯發科（2454）由於第2季淡季不淡、與輝達（NVIDIA）合作開發晶片等雙利多催化，後市持續看多。圖／本報系資料庫

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的個股報告中指出，聯發科（2454）由於第2季淡季不淡、與輝達（NVIDIA）合作開發晶片等雙利多催化，後市持續看多，仍是大中華區半導體族群的首選個股，維持「優於大盤」評等及1,888元目標價。

在第2季營運淡季不淡方面，大摩原先預期，聯發科繼去年第4季及今年第1季的強勁拉貨之後，今年第2季營收恐將季減5%。不過，由於中國大陸智慧機的補貼政策（現在擴大到人民幣6,000元以上的機種）維持一定需求等因素，大摩更新預測為營收季增1%，這相當於年增16%，高於法人圈年增11至13%的偏悲觀預期。

在與輝達合作方面，大摩指出，聯發科與輝達合作夥伴關係擴展到雲端人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC），開發市場期待已久的WoA AI個人電腦（PC）晶片N1X，可能採用與GB10相似的硬體架構（20核心高效能Arm CPU），並支援Windows作業系統，預期將在5月19日登場的台北國際電腦展發布。

大摩的產業調查顯示，Google可能會在4月決定第八代2奈米張量處理單元（TPU）專案的IC設計服務供應商。聯發科仍可望獲得TPU v8e專案，預估從2028年起每年貢獻營收40億美元以上。另外，字節跳動也可能產生數項新的AI ASIC 專案。

AI 大摩 聯發科 輝達

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