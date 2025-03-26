街口投信展望第2季：台股可望出現反彈 以深跌的AI與半導體為主

在經過農曆年後，國際股市與台股都歷經相當的跌幅與震盪，在農曆年前DeepSeek宣稱的成本與功效上讓全球對於AI的成長有錯誤的認知，認為美國科技對於AI的投入過高；緊接著川普對於關稅的態度轉趨積極，尤其是針對晶片關稅的負面議題也對台積電（2330）股價造成負面衝擊，而台積電在加權指數中近三成權值，也就同步壓抑國內指數的走勢。

街口台灣基金經理人蘇昱霖表示，就後續的發展來看，外界一開始對於DeepSeek投入成本的狀況有所誤解，DeepSeek背後對GPU的投入，在歷來的硬體成本遠高於宣稱的600萬美金，市場對於算力的需求仍持續成長。此外，除了現在一般人常用的文本AI之外，未來AI所涉及的將是與生命安全息息相關的領域，例如自駕、智慧大樓、看護機器人、戰鬥機器人等等，這些都需要更嚴謹且更精密的AI算力來達成，而就台積電、NVIDIA、AVGO(BROADCOM)的展望來看，對於AI未來發展的動能仍將持續，CSP對於AI的投入也將持續增加，都顯示AI未來成長動能應屬無虞。

街口投信分析，在外界對於台積電赴美投資的疑慮上，觀察台積電在亞利桑那的規劃設廠所設定的區域，均遠大於目前廠房，顯示台積電原本就有意願在美國擴大設廠投產，預期此次赴美設廠的宣示只是順水推舟讓川普滿意，進而降低未來晶片關稅或是其他障礙的可能性。而以台灣本身仍有水電以及地震的問題，尋求第二產區對台積電來講也是當務之急，在考量全球區域發展與市場的情況下，美國自然是目前最佳的選擇。

因此，目前對於整體AI與高階半導體的展望持續抱持樂觀的態度，而隨著AI與半導體個股經過修正，在近期川普對於關稅的彈性似有放寬的情況，加上FED減緩緊縮今年仍維持降息的態度，只要川普在關稅上沒有更苛於市場的預期，則股市可能在第2季出現反彈，目前預估反彈的情況仍將以近期深跌的AI與半導體為主要的重點。