街口投信：黃豆Q2供需基本面給予支撐 搭配短期消息面採動態波段操作

2025年第1季初，美國農業部發布下調2024/25年度美國黃豆期末庫存與南美降雨不足阻礙巴西黃豆播種生長進度等利多因素，黃豆市場擺脫2024年下跌趨勢，重新回到1,000美分/蒲式耳關卡。然而，美國新任總統川普於1月下旬上任後，隨即的政策命令再度令市場參與者對穀物市場充滿擔憂。芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格在1月時漲幅接續在2月迄今全然回吐，截至3月21日為止，今年以來的報酬率為-0.07%，期間價格在1,000~1,065美分大幅震盪。

川普此次開啟的貿易戰戰區更甚其第一任時，然而各國的回應報復將嚴重影響美國主要農產品的出口競爭力、美國農民生計與其國內農產品和食品的通膨疑慮，以及全球市場貿易流向的改變。關稅報復的風險目前對芝加哥期貨交易所黃豆的價格前景持較謹慎態度以為因應。

戒慎之際，極端氣候一直是觀察焦點也是永遠無法掌控的變數。南美洲的巴西、阿根廷，時而暴雨時而乾旱，已開始下修原本極度樂觀的2024/25年度預估產量。北美洲美國將在4月進行播種，而依據近期氣象預報仍屬偏乾，未來亦恐影響黃豆產量。

街口投信展望第2季，不確定性是唯一的確定性。影響黃豆供給面的氣候因素可望給予價格支撐點，而受惠全球節能減碳趨勢，對生質燃料的需求，將為帶動價格走揚動力。潛在人為政策的出台，卻將擴大黃豆價格的波動度。因此，投資人可持續留意供需基本面給予支撐，搭配短期消息面露出，進行動態波段操作。