台股下跌12點 三大法人買超41.95億元
台股26日開高走低，收在22,260.29點，下跌12.9點，跌幅0.06%，成交量再縮至2,149.54億元，三大法人買超41.95億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.26億元，投信買超35.68億元，自營商買超（合計）8.53億元，其中自營商（自行買賣）買超12.21億元，自營商（避險）賣超3.68億元。
台積電（2330）收980元，跌幅1.01%，其餘科技權值股多小漲小跌，無太大變動。資服股今日多數開高走低，先前熱股驊宏資（6148）、訊達（6140）都收跌，不過華經（2468）仍收62.8元、漲6%、爆出逾12萬張天量。紐約商品交易所（Comex）銅期貨周三最高上漲3.1%報新高價每磅5.3740美元，再創歷史新高，電器電纜股群起走揚，華榮（1608）大漲逾6%，大亞（1609）上漲逾4%，華新（1605）、合機（1618）等漲幅逾3%。
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