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對等關稅疑慮未解 台股量縮收跌12.9點

中央社／ 台北26日電

受到市場擔憂對等關稅情緒，台股今天開高震盪，早盤漲約124點，逼近22400點關卡，隨後因台積電走弱，大盤指數翻黑，終場跌12.9點，收22260.29點。

終場加權指數下跌12.9點，收22260.29點，成交值新台幣2149.53億元；電子股下跌0.26%、金融股漲0.45%；代表中小型股票的櫃買指數漲0.23%。

觀察權值股走勢，台積電終場下跌10元，收980元，跌幅逾1%，鴻海小漲、聯發科收跌10元，台達電漲1.79%。

盤面焦點方面，題材股雀躍，原物料族群走強，銅價創歷史新高，第一銅收漲近5%，受惠台電強韌電網計畫與建廠等利多，電線電纜股華新、華榮股價收漲，士電漲逾4%、華城收紅。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股近日都呈量縮狹幅震盪，顯示觀望氣氛濃厚，市場期待對等關稅緩解，但又怕期待落空，加上先前已經修正，近期呈利空不跌，也不敢漲的狀態。

台積電 台股

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