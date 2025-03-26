台積電遇月線反壓收低10元 台股收盤下跌12點
台股26日收盤下跌12.9點，終場以22,260.29點作收，成交量2,149.53億元；台積電（2330）遇月線反壓，收盤價980元，下跌10元，跌幅1.01%。
今日成交金額大且走高為：僑威（3078）、華星光（4979）、亞光（3019）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、台達電（2308）、旺矽（6223）、高技（5439）及台灣精銳（4583）；成交金額大且疲軟者則為：波若威（3163）、環宇-KY（4991）、驊宏資（6148）、訊達（6140）、鈊象（3293）、信立（4303）、保勝光學（6517）及順德（2351）。
第一金投顧表示，短期台股受到美國關稅干擾，市場觀望氣氛濃厚，外資3月以來已累計賣超逾3,500億元，外資淨空單超過3萬口，籌碼面仍需時間消化；清明連假將近壓抑漲勢，預計4月2日美國川普實施對等關稅前，台股呈震盪整理格局機率高。
短線電子類股可關注AI相關、IC設計、雲端類股、Switch 2概念股、軟體及顯卡等，非電族群留意綠能、航空、軍工、工具機等。近期區間震盪來回洗盤，選股以高成⻑、高配息、低基期個股為主，留意布局時點，不追高，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。
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