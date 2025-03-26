3檔周轉率破百！資服族群陷入震盪 華經噴逾10萬張大量

資服追價買盤疲態顯露，早盤華經（2468）、力新（5202）雖仍一度亮出紅燈，但旋遭空頭熄滅，華經更在挑戰第5根漲停告敗後一度翻黑，不到11：00即噴出逾10萬張巨量，拖累驊宏資（6148）、訊達（6140）、凌群（2453）紛紛放量下挫，超高的周轉率也引發市場議論。

華經25日遭外資反手調節1,873張、止步連4買，26日早雖仍快閃漲停65.1元，但調節賣壓隨即湧現，一路急殺翻黑、下探至58元低檔；惟承接買盤積極進場營救，多空激戰下，不到11:00即噴出逾10萬張巨量，近午漲幅約在6%~7%震盪，投資人心情大洗三溫暖，與驊宏資、訊達的股票周轉率皆在100%以上。

股票超高周轉率通常代表股票在市場轉換頻率高、流動性較強，更容易買賣股票，此外，也意味著股票受到市場關注，可能是由於基本面良好或具題材等因素；但，過高的周轉率也可能暗示市場中存在大量短線投機者，恐導致股價波動加劇。後續走勢需多加關注。

另，若以外資動向觀察，驊宏資昨獲外資連5買、擴大敲進926張；訊達連4買、加碼買超926張；邁達特止步連4賣、回補274張；力新連2買、續買超196張。其中，驊宏資今早股價衝61.5元歷史新高後，盤中翻黑下挫約5%；力新盤初漲停未鎖住並陷入高檔震盪，12:00過後多頭再度發動攻勢，股價攀上漲停31.9元，成為多方焦點。