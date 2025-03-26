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為何許多長期投資人不在乎市場波動？經常評估投資組合反而「更易見虧損」

聯合新聞網／ 麥可．莫布新
股市示意圖。聯合報系資料照片
股市示意圖。聯合報系資料照片

解釋股權風險溢酬

金融圈有一大謎團，即各種資產類別的風險裡，為什麼長期以來股票的報酬率，比固定收益的報酬率高出很多。從1900年到2006年，美國股票的年報酬率比國庫券的報酬率（幾何報酬率）溢價達5.7%。全球其他已開發國家，也有類似的結果。

1995年，薛洛姆•貝納茲和理查•塞勒，在一篇別具開創性的論文中，根據他們所謂的「短視損失規避」，提出解決「股權風險溢酬之謎」的看法。他們的論點是根據以下兩大概念：

1.損失規避

損失帶給人們的懊悔，相當於同等規模獲利的2到 2.5倍之多。由於股價通常作為參考架構，所以賺錢或賠錢的機率非常重要。在金融市場裡持有資產的時間愈長，獲得正報酬的機率自然愈高（人們必須對金融市場有正期望值才會投入資金，因為投資人必須放棄當前的消費才能投資）

2.短視

我們愈常評估我們的投資組合，就愈有可能看到虧損，進而遭受損失規避帶來的影響。相反地，投資人評估其投資組合的頻率愈低，他們就愈有可能看到獲利

圖表 8.1 提供了一些數據，說明這些概念。這項分析以每年10%的幾何平均報酬率，以及20.5%的標準差為依據（與 1926年到 2006 年的實際平均數和標準差幾乎一樣）。下表還假設，股價遵循隨機漫步理論的觀點（這種假設並不完美但尚且可行），而且損失規避係數為2（效用=價格上漲的機率-價格下跌的機率 ×2）。

感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新
感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新

瀏覽圖表可知，短期獲利或虧損的機率，接近五五波。此外，想擁有正效益—也就是避免受損失規避的狀況所擾—需要持有資產將近一年。

如果貝納茲和塞勒的看法正確，那麼其中的含義非常重要：

長期投資人（即不會常評估其投資組合賺賠的人）比短線投資人（經常評估投資組合賺賠的人），更願意投入更多資金來持有相同的風險資產。

價值評估取決於你的投資期長短。

這可能就是為什麼許多長期投資人，都說他們不在乎市場波動性的緣故。這些投資人對短期波動無感，因為只要股票持有的時間夠長，就很有可能得到報酬，因此他們的效用為正。

貝納茲和塞勒使用多種模擬方法，估算出和實際股權風險溢酬一致的評估期，大概是一年。要注意的是，評估期和投資人的規劃期並不一樣。某位投資人也許在規劃30年後的退休生活，但如果她每年或每季評估自己的投資組合（或更準確地說，每年或每季都會經歷一次損益的效用），那麼她的作為等於短期的投資規劃

現在，我要提出一個有點跳躍的觀點（希望不會跳得太遠）：大多數基金可以用投資組合的周轉率，當作評估期長短的合理指標。高周轉率意味著想在相對較短的時間尋求獲利；而低周轉率則表示願意等待以評估損益。對許多成功的基金（和公司）而言，評估期是一種策略選擇。正如巴菲特所說，你終究會得到你應得的股東權益。

（本文摘自感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新）

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