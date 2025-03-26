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4月起調漲電價？重電四雄齊漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

電價審議會本周五登場，根據台電內部研議，民生用電方面，將對330度以下住宅與330度以下的小商店，電價調漲11％到33％，重電股26日集體上漲，士電（1503）、亞力（1514）盤中漲幅逾3%，華城（1519）、中興電（1513）、大同（2371）漲逾2%。

台電因為爭取政府預算補貼落空，成為台電調漲電價的理由之一。但政府補貼能否換取電價不漲，經濟部長郭智輝並未鬆口，僅表示這是重要變數，他會把具體內容交給審議會參酌，調整電價完全由電價審議會做判斷。

外界預期，此次針對民生及小商家330度以下基礎用電，電價調幅將在11%至33%間；民生及小商店用電330度以上，將採用電愈多，調幅愈大原則；工業電價因先前多次調漲，預料此次調幅有限，外界預估約在5％以內。

重電股今年2月大漲一波後，又隨著大盤回落，休息一個月後今再度起漲，不過以線型來看，亞力、大同走勢較強，中興電則力拚站上季線。

亞力2024年稅後純益8.01億元，年增6.5％，每股稅後純益3.04元，獲利創下歷史新高。亞力表示，今年仍會積極爭取台電訂單以及來半導體客戶赴海外設廠的訂單，目前已經拿到世界先進部分訂單，至於先前聯電（2303）赴新加坡設廠訂單還有約5-6%的尾款，預計上半年會完成認列。

亞力指出，除了台電強韌電網計畫外，預計今年半導體客戶的訂單可望有雙位數成長，另外AI資料中心需要更龐大的電能，而公司在IDC機房電力設備已有實績，未來市場需求將有爆發性成長。

大同也看好北美市場用電量激增，總經理沈柏延日前透露，將去美國參與奧勒岡州的電廠建設，規模達100MW（百萬瓦），並正規劃在美生產變壓器，有望成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業，沈柏延另預期今年海外業務將大增二成以上。

沈柏延指出，占總營收的15%的電力事業群去年表現最為強勁，電表、馬達和變壓器的表現尤其突出，已接到來自日本十家電力公司電表訂單，這是日本首次全面向外國採購電表。今年預計營收將從2024年的150億元增至157億元。

台電 電價

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