台股開高走低 電纜股強勢
台股今天開高震盪，早盤漲約124點，逼近22400點關卡，隨後因台積電下跌9元至981元，指數翻黑，暫守22200點之上，電線電纜族群表現相對強勢。
市場對關稅疑慮稍微緩解，美股4大指數今天多小漲，但輝達股價跌0.59%，台積電ADR（美國存託憑證）下跌0.14%。
台股今天開高震盪，早盤漲約124點，逼近22400點關卡，隨後追價力道不足，指數盤中翻黑。
至10時30分左右，台股加權指數下跌23.6點，至22249.59點；電子股跌逾0.29%、金融股漲0.53%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.04%。
觀察權值股走勢，台積電早盤漲5元至995元，隨後翻黑，下跌9元至981元，跌幅逾0.9%，鴻海、聯發科在平盤附近，台達電小漲1%左右。
盤面焦點方面，題材股雀躍，華碩因印度客戶呆帳收回，早盤股價漲近5%。
原物料族群走勢強，銅價創歷史新高，第一銅飆漲，水泥股表現也撐盤；受惠台電強韌電網計畫與建廠等利多，電線電纜股華新、華榮股價勁揚，士電、華城揚升。
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