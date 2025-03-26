近十年清明節前後大盤漲相佳 台股平衡基金抗跌跟漲好選擇

儘管歷年資料顯示清明對台股盤勢影響不大，但除了長假效應外，2025年特別增添4月2日川普關稅政策變數，台股勢必也會跟著國際市場連動。法人表示，近十年清明節後台股後市平均都正報酬表現，但今年因變數增加，雖然對台股後市不看淡，建議可以趁台股拉回時分批布局台股平衡基金掌握抗跌跟漲投資契機。

觀察台股平衡基金近一周表現，在指數漲跌劇烈波動下仍能打敗大盤的有6檔，其中前三名分別為群益安家基金1.26%、群益平衡王基金0.71%、群益真善美基金0.35%還維持正報酬的好表現，前三名都由群益投信旗下台股平衡基金包辦。

群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，是進可攻、退可守的投資工具，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，台股現階段令投資人很難捉摸，建議投資人現階段可以台股平衡基金可來因應市場的波動。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，統計近十年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢，投資人不必過度擔憂。雖然現階段又是第1季底、第2季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，不過當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期今年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市表現。