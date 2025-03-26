紐約銅價再創歷史新高 第一銅盤中飆逾8%、電纜股也走強

彭博引述知情人士報導，美國可能在數周內對進口銅實施關稅，紐約商品交易所（Comex）銅期貨周三最高上漲3.1%報新高價每磅5.3740美元，再創歷史新高。第一銅（2009）26日盤中大漲8%，金居（8358）漲幅逾3%，電器電纜股也走強，華榮（1608）大漲逾6%，大亞（1609）上漲近5%，榮星（1617）、合機（1618）、華新（1605）漲3~4%。

美國總統川普2月指示商務部就是否對銅進口課徵關稅啟動調查，並要求270天內提交報告。不過消息人士透露，相關決策預料會提前完成，因為這次調查看來只是個形式，川普早已有意實施此關稅。紐約近月合約今年已上漲約29%。

自從川普1月暗示可能對銅課徵關稅以來，紐約銅價漲勢便高於其他國際基準行情。Mercuria金屬交易主管Kostas Bintas預期約有50萬噸銅正運往美國，這將使全球其他市場的銅供應岌岌可危。

第一銅主要生產銅板、銅箔、銅合金等，用於散熱元件、連接器、半導體封裝等，2024年全年稅後純益約2.6億元，每股純益（EPS）0.74元，並通過將配發現金股利0.5元。

法人表示，從第一銅去年的各項營業數據顯示，年度毛利率僅3%，代表產銷基本面陷入低潮，不過美國考慮對進口銅課徵關稅，第一銅產銷獲得激勵，後市展望看俏。

電線電纜族群部分，華榮目前在手訂單充足，華榮表示，截至去年前三季，在手訂單達116.26億元，其中已交貨31.99億元，製造中5.17億元，未下單79.1億元，生產計劃排程，至今年第1季已明確。

華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年~2033年將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

第一銅今以43.7元開高，一度上漲至46.6元，盤中漲幅逾8%，挑戰前波高點。電器電纜股中盤中漲幅最大的為華榮，漲幅逾6%，大亞上漲約5%，合機、榮星漲幅逾4%。