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台股第2季展望 瀚亞：具三利多支撐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股今年走勢震盪劇烈。瀚亞投信表示，持續看好半導體先進製程與AI邊緣裝置，DeepSeek的問世可看出終端應用產品導入AI的時程應會加速；惟諸多不確定性籠罩著市場，研判第2季台股走勢持續維持高檔震盪，建議定期定額或拉回買進方式進場布局。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台股第2季具三大利多支撐，包括多數產業業績有望重回正軌，烏俄停戰後的重建需求；新款AI伺服器GB系列，台系供應鏈持續有新的供應商可打入新平台；DeepSeek效應下，AI邊緣應用潛在需求持續樂觀，有利於多數產業生產力循環向上。

不過，姚宗宏認為，台股評價處於中性水準，過去亮點產業過度集中，大部分產業仍呈現萬般皆下修的情況，AI產業也有遞延與趨緩疑慮，加上川普政策與全球地緣政治風險，研判台股第2季走勢呈現劇烈波動。

類股輪動快速，難以判斷主流產業。姚宗宏指出，AI終端應用有機會在下半年問世，屆時AI類股可望重回主流，短線上因DeepSeek事件讓市場擔憂未來高階晶片需求不如原先樂觀，台灣相關供應鏈評價遭降評；AI供應鏈資金持續移轉，由硬體組裝轉向光通訊、新平台等，關稅所衍生的問題，使電子產業衍伸出提前備貨效應。

另外可關注車用半導體，目前正處去化庫存階段，且廠商的平均毛利率在2024年第2季已趨穩，預估第2季將重啟拉貨，車用電子需求有望穩定提升。

AI 半導體 台股

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