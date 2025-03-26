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大眾控光通訊強勢崛起 全球市占衝兩成 快攻漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

大眾控（3701）強攻光通訊商機，預計今年整體營收較去年成長，且在毛利率提升下，獲利成長看俏，加上外資連8日買超，早盤股價疾拉漲停鎖死在43.45元，漲停價仍有近2,500張買單排隊，扮演電腦設備族群多頭大前鋒。

大眾控光通訊模組業務目前占營收比重約達五成，受惠於客戶持續拉貨400G、800G產品，內部目標二年內光通訊營收成長一倍，四年後再翻一倍。大眾控董事長簡民智指出，大眾控光通訊模組包含400G、800G、1.6T及3.2T，在全球市占率約達18.7%，預計到2025年底時，大眾控在全球光通訊模組市占率將達兩成，2028年挑戰突破三成。

值得關注的是，為改善利潤空間，大眾控去年光通訊業務改以寄銷模式為主，有利毛利率提升，也連帶拉抬獲利表現。

此外，大眾控去年已宣布在馬來西亞新山投資設廠，總計有兩個廠房，總投資金額約5,000萬美元（約新台幣16.54億元），預計於今年7、8月開始量產，該廠初期將專注高階光通訊產品出貨。

大眾控2024年光通訊業務占營收比重已達48%，為營收主要來源，其次為工控／汽車占22%、航海電子占16%、衛星應用占9%、智慧城市占5%。

光通訊 營收

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