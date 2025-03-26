IET 列注意股 2月每股虧3.44元、力拚營運恢復成長
IET-KY（4971）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告114年2月營收7,800萬元、年增18.18%，稅前淨損1.34億元，歸屬母公司業主淨1.35億元，每股虧損3.44元，較113年同期每股虧損0.09元放大。
IET-KY 113年全年每股虧損3.58元，較前年每股純益0.23元、由盈轉虧，並將不配發股利。
IET-KY去年第4季末獲得AI商機急單，今年前二月營收1.76億元、年增32.5%。董事長高永中日前於法說中表示，將積極鎖定AI高速運算市場，並按計畫擴產，提升接單競爭力，力拚今年營運恢復成長軌跡。
展望2025年，IET-KY將配合美國晶片法案實地查核，推進新廠二期擴建，並針對德州晶片法案執行請款。產品銷售方面，磷化銦磊晶片仍是今年營收成長的核心動力，應用領域包括光通、AI數據庫的PIN與APD磊晶片，以及高速傳輸的HBT磊晶片，目前已陸續接獲量產訂單。
股價方面，IET-KY股價2月發動一波強攻、飆升68.38%，期間最高曾衝上194元，隨後持續回調，近日陷入震盪。25日股價收低3.25%、報134元，3月以來跌約18%。
籌碼面上，外資、自營商近3日皆連續賣超、計1647張；累計3月以來，三大法人賣超879張，包括外資賣超853張、自營商賣超26張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言