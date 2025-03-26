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IET 列注意股 2月每股虧3.44元、力拚營運恢復成長

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

IET-KY（4971）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告114年2月營收7,800萬元、年增18.18%，稅前淨損1.34億元，歸屬母公司業主淨1.35億元，每股虧損3.44元，較113年同期每股虧損0.09元放大。

IET-KY 113年全年每股虧損3.58元，較前年每股純益0.23元、由盈轉虧，並將不配發股利。

IET-KY去年第4季末獲得AI商機急單，今年前二月營收1.76億元、年增32.5%。董事長高永中日前於法說中表示，將積極鎖定AI高速運算市場，並按計畫擴產，提升接單競爭力，力拚今年營運恢復成長軌跡。

展望2025年，IET-KY將配合美國晶片法案實地查核，推進新廠二期擴建，並針對德州晶片法案執行請款。產品銷售方面，磷化銦磊晶片仍是今年營收成長的核心動力，應用領域包括光通、AI數據庫的PIN與APD磊晶片，以及高速傳輸的HBT磊晶片，目前已陸續接獲量產訂單。

股價方面，IET-KY股價2月發動一波強攻、飆升68.38%，期間最高曾衝上194元，隨後持續回調，近日陷入震盪。25日股價收低3.25%、報134元，3月以來跌約18%。

籌碼面上，外資、自營商近3日皆連續賣超、計1647張；累計3月以來，三大法人賣超879張，包括外資賣超853張、自營商賣超26張。

磊晶片

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