台股開盤上漲54點 台積電開高5元

台股26日開盤指數上漲54.42點，開盤指數為22,327.61點。台積電（2330）開盤價995元，上漲5元。

群益投顧表示，美國聯準會首度釋出川普關稅戰不利美國經濟前景看法，川普關稅政策變化莫測，台股成交量萎縮顯示投資人心態轉趨保守。台灣傳被美國政府列入骯髒15國名單中，雖市場預期將於4月2日公布關稅名單，對於台灣業者影響有限，憂慮情緒較先前減緩，但不確定性尚存。

美國防政策利多加持帶動軍工與無人機題材，AI應用增加激勵機器人、汽車自駕等題材熱度升溫；但因近期類股輪動速度提高，宜謹慎操作為宜。

操作題材可留意：

1.輝達帶動矽光子需求升溫─輝達GTC大會推出第一款矽光子產品，帶動矽光子相關需求提升；因AI數據傳輸速度高、傳統銅線訊號會衰退，在晶片旁增加光收發器以減少訊號傳輸過程減損、降低能耗，已成產業趨勢。

軍工概念股躍居投資顯學─國防自主政策明確推進，賴總統近日強調將優先編列特別預算，拉高國防預算至GDP 3%以上目標，軍工概念股已成為當前台股投資顯學。俄烏戰爭改變戰爭思維，無人機、無人船甚至無人潛艇成為未來戰爭中不可或缺一環。

周二（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,587.5點，上漲4.18點、漲幅0.01%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數上漲0.46%；費半指數下跌0.7%。台積電ADR跌0.14%，收在180.90美元，較台北交易溢價20.9%。

投資人對關稅有所轉圜的期待最終凌駕消費者信心再次下滑的打擊。美國3月消費者信心指數跌至下滑至92.9，是四年來低點，打壓了華爾街看漲情緒。美國公債殖利率小幅下滑。10年期公債殖利率收在4.307%。特斯拉上漲3.4%，蘋果上漲1.4%。

三大法人周二集中市場合計買超101.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超64億元，投信買超34.5億元，自營商（自行買賣）買超1.3億元，自營商（避險）買超1.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,780口至4,148口，其中，外資淨空單減少4,181口至31,880口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,722口至1,616口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,300點，月賣權最大OI落在19,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.88。VIX指數下降1.08至19.28。外資台指期買權淨金額-0.23億元 ; 賣權淨金額2.05億元。整體選擇權籌碼面偏多。