台股外資轉買 三大法人同步加碼…大盤終結連二黑

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股在美國總統川普宣示對等關稅可能會有一些「彈性」，美股反彈帶動下，昨（25）日在台積電（2330）領軍，展現向千元衝關的企圖心中，三大法人同步買超，帶動指數終場上漲166點、收22,273點，成交量微增至2,569億元，雖然反撲年線再次功敗垂成，但指數終結連二黑。

雖然美國總統川普表示，將針對汽車、藥品等進口商品徵收關稅，但暗示在4月2日將上路的對等關稅措施，給予部分國家減免，令市場預期對等關稅可能有所轉圜中，美股全面反彈。

台股在美股上漲的激勵下，配合三大法人同步買超，台積電開盤大漲19元、來到989元，隨後再上衝至995元，聯發科、創意、世芯-KY、鴻海等反彈帶動下，指數一度大漲307點，可惜後續追價量能不足，漲點逐步收斂，終場以大漲百餘點收市。

盤面上，集中市場個股上漲僅287檔，下跌高達630檔；19大類股中，電子股大漲1.2%最強勢，汽車、電機機械、食品、化學生醫等紛紛收紅，其他類股則下跌收黑。16檔千金股漲多於跌，除健策、弘塑小跌，旭隼、印能科技平盤外，餘均收紅上漲，其中尤以聯發科、信驊漲3%最強勢。

三大法人進出方面，合計買超101.8億元。其中外資買超64億元，由賣轉買；投信買超34.5億元，連三買、累計買超91.7億元；自營商買超3.2億元，由賣轉買。三大法人同步買超是自今年2月17日來首次。八大公股行庫買超5.8億元。

雖然市場對後市多空看法不同，有券商指出，大盤近期2,400億元的量能為窒息量，是台股出現底部的重要訊號。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑指出，川普近月以來已多次提及對等關稅，也就是美股、台股最壞的狀況都已發生，而近日又表示，徵收這些關稅可能會有一些「彈性」，也就是在4月2日時，對等關稅實際內容將不如市場想像的嚴苛時，使得盤勢可望呈現利空出盡的反彈走勢。

台股 關稅

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