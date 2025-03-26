譜瑞-KY、友達等12家實施庫藏股 助攻季底行情

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

外資近來多空反覆，艱辛的台股年線保衛戰正式開打之際，譜瑞-KY（4966）、友達（2409）等12家上市櫃公司庫藏股來助陣，這些公司潛在的買盤高達20萬張，最大加碼金額逾70億元，不僅有助自家股價表現，也為大盤、季底作帳行情添柴火。

輝達在上周召開GTC大會，原本多頭期待的票房靈藥，今年卻失靈，會議熱度不如過往熱絡，輝達自身股價上周不漲反跌。法人機構認為，這與年初以來輝達利多不漲的情況相同，顯示AI相關類股有進一步調整的隱憂，台股多空雙方在年線上下緊張對峙，已有逾1,264家上市櫃公司股價跌破年線。

根據統計，近期宣布實施庫藏股、且目前仍在實施期限內的上市櫃有12家，其中，友達要買回15.3萬張最多，和桐的2.5萬張居次，巧新8,000張，另外，長科*、東元各5,000張，敦泰3,000張，長聖、大毅各2,000張，高價股指標之一的譜瑞-KY則有1,100張，這些公司合計將買回的自家股票達20.6萬張。

預計買回最大金額為友達的32.6億元，譜瑞-KY達12.2億元，巧新7.6億元、長聖5.2億元，其它包括東元、敦泰、和桐、長科*也都逾2億元，合計這12家最大買回金額達73.1億元。

友達 譜瑞 輝達

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