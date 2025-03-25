亞洲證交所年會 登場
暌違近20年，臺灣證券交易昨（25）日盛大主辦亞洲及大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）2025年年會，來自亞洲17家主要交易所的代表全員與會，其中12家有首長親自來台出席盛會，針對資本市場的未來發展進行深度交流。
金管會副主任委員陳彥良致詞時表示，在數位金融、永續發展及跨境資本流動快速演變的背景下，亞太地區須積極合作，持續吸引全球資金。
台灣資本市場近十年穩健成長，企業在全球供應鏈重組下展現韌性，金管會目前正積極推動「亞洲資產管理中心」計畫，擴大市場規模並提升國際競爭力，包括推出多元投資商品、推動新興產業上市、加強ESG揭露及精進法制，盼實現「二年有感、四年有變、六年有成」的目標，使台灣成亞洲資本與財富管理的重要樞紐。
證交所董事長林修銘於開幕致詞時，除熱烈歡迎來自各國代表外，同時強調AOSEF作為亞洲交易所的重要交流平台，長期致力於促進區域合作。
儘管近年全球市場面臨地緣政治、通膨及永續轉型等挑戰，亞洲市場仍憑藉卓越的成長與創新動能，成為全球資本市場的重要推手。特別是台灣在AI熱潮與ETF產品快速發展帶動下，資本市場表現亮眼，市值與成交量均創新高受到矚目，成為在場分享重要話題。
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