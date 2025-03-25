櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，本周有兩家公司將登錄興櫃，包括金門玻璃廠股份有限公司（7668），產業類別為環保綠能，將於今（26）日登錄創櫃板。以及寶泓生醫股份有限公司，產業類別為生技醫療業，將於3月27日登錄創櫃板。

金玻公司規劃建置純電升溫無煙囪窯爐設備，輔以電腦程式控制全氧燃燒玻璃熔窯，結合創新設計銅合金模具，透過自動化機械吹瓶製程，達到效率化量產玻璃瓶容器。

金玻公司顛覆傳統玻璃酒瓶無法突破的成形工序，開創新穎工藝技法，將玻璃酒瓶設計並形塑成美觀與實用兼顧之曲線造型作品，具備協助酒廠推出各式紀念酒搭載特殊造型瓶的能力。

金玻公司另透過技術改良與創新，生產投料採用70%廢玻璃和30%矽原料配方，在不影響瓶身強度基礎下，開發出輕量化及具環保效益之玻璃容器。

寶泓生醫公司榮獲2024年第21屆國家新創獎，專注於玻尿酸接枝控制與次世代溫和鑄針專利技術，開發優質可溶式玻尿酸微針，切入無痛分子傳遞的藍海市場。

公司營運預計從醫美保養品、醫療耗材至含藥醫材、疫苗開發等短、中、長期三階段規劃發展。公司開發之搭載外泌體等生物活性分子的玻尿酸微針貼片預期將添營運動能，微針產品規畫以CDMO模式或自有品牌拓展海內外市場。

櫃買中心今年推出創櫃板PLUS新制及相關輔導資源，今年的目標是創櫃板申請加登錄家數要達到80家的翻倍成長。目前從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）者共五家，四家上櫃公司，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技，以及一家上市公司聚賢。