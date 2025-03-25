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三家法說會 4月上秀

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

根據臺灣證券交易所統計，大成（1210）、中石化、中電等三家公司預計4月假證交所場地，自行舉辦法人說明會。其中，大成、中石化均為4月11日，中電則是4月24日。

國內最大農畜食品供應大廠大成，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，2024年稅後純益35.29億元，年減13.27%，每股純益4.21元，每股擬配發現金股利2.8元；除本業外，大成積極多角化經營，旗下餐飲服務群經營品牌包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨等。

中石化2024年合併獲利2.48億元，每股稅後純益0.07元；中電2024年合併獲利1.61億元，每股稅後純益0.5元。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會

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