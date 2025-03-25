AI伺服器出貨減弱 高盛下修11檔台股目標價5-21%

高盛證券發布報告指出，人工智慧（AI）伺服器機架於2025、2026年出貨展望疲弱，主因為客戶需求低於預期、機架生產受供應瓶頸影響，因此下調全球AI伺服器出貨預測，並調降11檔相關台股目標價。

在11檔個股中，以廣達（2382）受到的影響最大，高盛不但將評等由「買進」降至「中立」，且目標價大幅調降21%到293元。至於鴻海（2317）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、嘉澤（3533）及聯茂（6213），目標價下調5-13%不等，評等則都維持不變。其中，嘉澤維持「中立」，聯茂維持「賣出」，其他八檔都維持「買進」。

高盛研究團隊預期，AI伺服器（特別是繪圖處理器（GPU）AI伺服器）出貨展望進一步下滑，因此將2025、2026年全球AI伺服器機架出貨量預測分別下調35%和10%。

高盛將廣達今年預估營收下修14%、預估獲利下修5%；2026年預估營收下修3%、預估獲利下修2%；2027年預估營收及獲利維持不變。高盛看好AI伺服器仍是廣達重要成長動能，今年預估總營收遭下修之後，仍可望年成長33%，明年營收可望年增57%。

另外，鴻海目標價下調6.7%到220元、緯創下修6.7%到138元、奇鋐下調8%到707元、雙鴻下修12%到784元。高盛指出，台灣 ODM/冷卻供應鏈在第2季仍將表現強勁，主要是因為產量增加，但產品過渡期可能再度影響第3季的出貨量，因此高盛仍保守看待全年產量。

至於六家零組件供應商，台達電目標價下修5%到550元，台光電目標價下調12%至760元，台燿目標價下修12%至290元，金像電目標價下修13.7%至345元，股價預估都仍有上行空間。

不過，嘉澤目標價下調13.7%至1,500元，聯茂目標價下調10.7%至58元，高盛預估股價仍將下行。