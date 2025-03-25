快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

群益證看台股 高點25,000

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

群益金融集團昨（25）日指出，川普關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮，衝擊台股，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，指數區間為20,000~23,500點，逢低可注意軍工、原物料、人工智慧（AI）應用、機器人、航運與高股息族群，今年全年台股區間介於20,000~25,000點。

群益金融集團昨日舉辦第2季投資展望說明會，群益證指出，展望第2季，可注意四大重點，即關稅、財報、AI成長動能及美國經濟。

首先是關稅戰。美國將在4月2日實施對等關稅，川普態度堅決，但執行面反覆未定。

其次是美台財報周，分別由4月15日艾司摩爾（ASML）、17日台積電（2330）啟動。內外資法人已開始下修台積電目標價，並下修台股目標點數。

群益證調整加權指數目標價位，從去年底預估的26,500點下調到25,000點。

三是AI成長動能趨緩與中國大陸競爭增強，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮大陸取得晶片，都可能影響AI表現空間。

四是美國經濟。關稅是否推升通貨膨脹，未來變數仍多，也將影響美聯準會（Fed）降息速度。

群益投顧總經理范振鴻指出，整體而言，權值股相對題材股弱勢。DeepSeek及關稅戰為今年全球經濟前景與科技業投資最大變數。

美國經濟 群益 關稅

延伸閱讀

台股上漲166點 三大法人買超102億元

00922一檔…台積電、聯發科到鴻海全不漏接！小資族也能成張數富翁

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

中國加徵農漁產品關稅 加拿大向WTO提爭端訴訟

相關新聞

台股外資轉買 三大法人同步加碼…大盤終結連二黑

台股在美國總統川普宣示對等關稅可能會有一些「彈性」，美股反彈帶動下，昨（25）日在台積電領軍，展現向千元衝關的企圖心中，...

金融股7檔殖利率5%起跳！兆豐金、中信金…存股必看這2表！專家教戰2條件選好股

金融業法說旺季展開，由玉山金（2884）打頭陣後，本周將由台新金（2887）、第一金（2892）、京城銀（2809）等金融業接棒登場，各家公司股利發放政策將是投資人關注的重點之一。

譜瑞-KY、友達等12家實施庫藏股 助攻季底行情

外資近來多空反覆，艱辛的台股年線保衛戰正式開打之際，譜瑞-KY、友達等12家上市櫃公司庫藏股來助陣，這些公司潛在的買盤高...

就市論勢／航空、營建 高殖利率聚光

川普對等關稅即將上路，透過檯面上與檯面下的國與國短兵交接，美國逐步取得想要的政治成果，但副作用在於美國經濟衰退疑慮與通膨疑慮升溫。

群益證看台股 高點25,000

群益金融集團昨（25）日指出，川普關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮，衝擊台股，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，指數區間為...

亞洲證交所年會 登場

暌違近20年，臺灣證券交易昨（25）日盛大主辦亞洲及大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）2025年年會，來自亞洲17家主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。