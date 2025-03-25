群益證看台股 高點25,000
群益金融集團昨（25）日指出，川普關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮，衝擊台股，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，指數區間為20,000~23,500點，逢低可注意軍工、原物料、人工智慧（AI）應用、機器人、航運與高股息族群，今年全年台股區間介於20,000~25,000點。
群益金融集團昨日舉辦第2季投資展望說明會，群益證指出，展望第2季，可注意四大重點，即關稅、財報、AI成長動能及美國經濟。
首先是關稅戰。美國將在4月2日實施對等關稅，川普態度堅決，但執行面反覆未定。
其次是美台財報周，分別由4月15日艾司摩爾（ASML）、17日台積電（2330）啟動。內外資法人已開始下修台積電目標價，並下修台股目標點數。
群益證調整加權指數目標價位，從去年底預估的26,500點下調到25,000點。
三是AI成長動能趨緩與中國大陸競爭增強，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮大陸取得晶片，都可能影響AI表現空間。
四是美國經濟。關稅是否推升通貨膨脹，未來變數仍多，也將影響美聯準會（Fed）降息速度。
群益投顧總經理范振鴻指出，整體而言，權值股相對題材股弱勢。DeepSeek及關稅戰為今年全球經濟前景與科技業投資最大變數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言