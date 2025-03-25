群益證看台股 高點25,000

群益金融集團昨（25）日指出，川普關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮，衝擊台股，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，指數區間為20,000~23,500點，逢低可注意軍工、原物料、人工智慧（AI）應用、機器人、航運與高股息族群，今年全年台股區間介於20,000~25,000點。

群益金融集團昨日舉辦第2季投資展望說明會，群益證指出，展望第2季，可注意四大重點，即關稅、財報、AI成長動能及美國經濟。

首先是關稅戰。美國將在4月2日實施對等關稅，川普態度堅決，但執行面反覆未定。

其次是美台財報周，分別由4月15日艾司摩爾（ASML）、17日台積電（2330）啟動。內外資法人已開始下修台積電目標價，並下修台股目標點數。

群益證調整加權指數目標價位，從去年底預估的26,500點下調到25,000點。

三是AI成長動能趨緩與中國大陸競爭增強，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮大陸取得晶片，都可能影響AI表現空間。

四是美國經濟。關稅是否推升通貨膨脹，未來變數仍多，也將影響美聯準會（Fed）降息速度。

群益投顧總經理范振鴻指出，整體而言，權值股相對題材股弱勢。DeepSeek及關稅戰為今年全球經濟前景與科技業投資最大變數。