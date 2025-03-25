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就市論勢／航空、營建 高殖利率聚光

經濟日報／ 柯鴻旼（群益葛萊美基金經理人）

盤勢分析

川普對等關稅即將上路，透過檯面上與檯面下的國與國短兵交接，美國逐步取得想要的政治成果，但副作用在於美國經濟衰退疑慮與通膨疑慮升溫。

台股方面，3月以來美國10年公債殖利率因經濟衰退疑慮降到4.2%，避險氛圍拉高，且輝達GTC大會未能止住大盤跌勢，所幸台股跌勢相對美股費半與那斯達克輕，在個股選擇優於產業選擇下，操盤難度增加，目前投資重點仍在於認清方向。

台股基本面強勁，然短期籌碼紛亂，不怕買在相對高點，只怕買錯方向，現在正是多空分歧態勢，短線轉折點即將到來。

產業方面，四大CSP業者2025年資本支出保持穩健成長好消息僅持續一個多月，微軟執行長就提出算力可能短期供過於求言論，致使CSP資本支出下修疑慮再起，但AI帶動台股整體獲利2025／2026持續成長想法維持不變，是台股下檔最大支撐。

非電方面，俄烏戰爭從川普開始介入，現已進入談判階段，利空利多來回，原物料水泥、鋼鐵、塑化與散裝轉為高檔盤整，防禦性高殖利率股仍呈短期避風港。

投資建議

短期台股仍受制美股壓抑走勢，維持個股選擇更優先族群選擇想法不變，趁此川普2.0帶來灰犀牛衝擊中，把握價值被低估好公司之布局契機。

產業布局來看，科技股方面，AI影響力持續擴大，AI相關族群、半導體等中長期投資前景仍值留意，具寡占優勢公司是重中之重，方向仍是新產品／新應用／新管理階層，籌碼集中或相對輕個股可留意。

非電方面，原物料已開始高檔盤整，反而是防禦性高殖利率族群轉為強勢股，高殖利率的航空、旅遊與營建明顯抗跌，可持續關注。

台股 美國經濟 高殖利率

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